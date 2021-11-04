https://tr.sputniknews.com/20211104/cinli-tenis-yildizi-peng-shuai-eski-basbakan-yardimcisini-cinsel-saldiriyla-sucladi-1050470294.html

Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, eski Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçladı

Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, eski Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçladı

Çin'de son yıllarda başlayan 'MeToo' akımı devam ederken, kadın tenis yıldızı Peng Shuai, eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi cinsel saldırıyla suçladı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T11:34+0300

2021-11-04T11:34+0300

2021-11-04T11:47+0300

spor

çin

cinsel saldırı

taciz

peng shuai

zhang gaoli

metoo

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Ünlü tenis yıldızı Peng Shuai, sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı paylaşımda eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'nin kendisini cinsel ilişkiye zorladığını belirtti.Peng, paylaşımında "Biliyorum, Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli, saygın biri olarak korkmadığınızı söyleyeceksiniz" ifadelerine yer verdi.Ünlü sporcu, işe yaramasa dahi 'gerçeği söyleyeceğini' de sözlerine ekledi.Zhang'ın, kendisini tenis oynamak için evine davet ettiğini ve hadisenin burada yaşandığını kaydeden Peng, rızasının olmadığını ve sonrasında durmadan ağladığını ifade etti.Peng, mesajında "Beni evine getirdin ve ilişkiye zorladın" dedi.BBC'nin aktardığına göre, iddialarına dair herhangi bir delil sunamayacağını söyleyen Peng, "Kanıtım yok, delil bırakmak da imkansızdı. Hep ses kayıt cihazı gibi bir şey getireceğimden korktunuz, delil kaydetmek için falan... Ses kaydı yok, video kaydı yok, sadece benim biçimsiz ama son derece gerçek deneyimim var" diye ekledi.Bu, Çin'de bir siyasetçiye yöneltilen ilk cinsel saldırı suçlaması oldu.Zhang, konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.Çift kadınlarda 2013'te Wimbledon ve 2014'te Rolland Garros'ta şampiyonluk kazanan Peng, bu başarıya erişen ilk Çinli tenisçi olmuştu.75 yaşındaki Zhang, 2013 ile 2018 yılları arasında Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmış ve Çin Devlet Başkanı Şi Cingping'e yakın bir isimdi.Diğer yandan son yıllarda Çin'de de yüksek profilli isimlere yönelik bir tür 'MeToo' kampanyası başladı.Popüler televizyon sunucusu Zhou Xiaoxuan, 2018'de paylaştığı bir mesajda bir başka ünlü televizyoncu Zhu Jun'u tacizle suçlamıştı.Zhu, iddiaları yalanlamıştı.Zhou, konu hakkında yasal işlem başlatsa da mahkeme, dava açılması talebini geri çevirmişti.

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çin, cinsel saldırı, taciz, peng shuai, zhang gaoli, metoo