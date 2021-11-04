Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211104/cinli-tenis-yildizi-peng-shuai-eski-basbakan-yardimcisini-cinsel-saldiriyla-sucladi-1050470294.html
Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, eski Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçladı
Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, eski Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçladı
Çin'de son yıllarda başlayan 'MeToo' akımı devam ederken, kadın tenis yıldızı Peng Shuai, eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi cinsel saldırıyla suçladı. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T11:34+0300
2021-11-04T11:47+0300
spor
çin
cinsel saldırı
taciz
peng shuai
zhang gaoli
metoo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050470067_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_abb6eed21650d866f744312f726c1f00.jpg
Ünlü tenis yıldızı Peng Shuai, sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı paylaşımda eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'nin kendisini cinsel ilişkiye zorladığını belirtti.Peng, paylaşımında "Biliyorum, Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli, saygın biri olarak korkmadığınızı söyleyeceksiniz" ifadelerine yer verdi.Ünlü sporcu, işe yaramasa dahi 'gerçeği söyleyeceğini' de sözlerine ekledi.Zhang'ın, kendisini tenis oynamak için evine davet ettiğini ve hadisenin burada yaşandığını kaydeden Peng, rızasının olmadığını ve sonrasında durmadan ağladığını ifade etti.Peng, mesajında "Beni evine getirdin ve ilişkiye zorladın" dedi.BBC'nin aktardığına göre, iddialarına dair herhangi bir delil sunamayacağını söyleyen Peng, "Kanıtım yok, delil bırakmak da imkansızdı. Hep ses kayıt cihazı gibi bir şey getireceğimden korktunuz, delil kaydetmek için falan... Ses kaydı yok, video kaydı yok, sadece benim biçimsiz ama son derece gerçek deneyimim var" diye ekledi.Bu, Çin'de bir siyasetçiye yöneltilen ilk cinsel saldırı suçlaması oldu.Zhang, konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.Çift kadınlarda 2013'te Wimbledon ve 2014'te Rolland Garros'ta şampiyonluk kazanan Peng, bu başarıya erişen ilk Çinli tenisçi olmuştu.75 yaşındaki Zhang, 2013 ile 2018 yılları arasında Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmış ve Çin Devlet Başkanı Şi Cingping'e yakın bir isimdi.Diğer yandan son yıllarda Çin'de de yüksek profilli isimlere yönelik bir tür 'MeToo' kampanyası başladı.Popüler televizyon sunucusu Zhou Xiaoxuan, 2018'de paylaştığı bir mesajda bir başka ünlü televizyoncu Zhu Jun'u tacizle suçlamıştı.Zhu, iddiaları yalanlamıştı.Zhou, konu hakkında yasal işlem başlatsa da mahkeme, dava açılması talebini geri çevirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211103/hayek-weinstein-fridanin-cekimlerinde-bana-seni-cirkin-gorunmen-icin-ise-almadim-diye-bagirdi-1050437478.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050470067_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_d7357005c17ab04174f403dcc67189d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, cinsel saldırı, taciz, peng shuai, zhang gaoli, metoo

Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, eski Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçladı

11:34 04.11.2021 (güncellendi: 11:47 04.11.2021)
© REUTERS / Edgar SuPeng Shuai
Peng Shuai - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© REUTERS / Edgar Su
Abone ol
Çin'de son yıllarda başlayan 'MeToo' akımı devam ederken, kadın tenis yıldızı Peng Shuai, eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi cinsel saldırıyla suçladı.
Ünlü tenis yıldızı Peng Shuai, sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı paylaşımda eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'nin kendisini cinsel ilişkiye zorladığını belirtti.
Peng, paylaşımında "Biliyorum, Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli, saygın biri olarak korkmadığınızı söyleyeceksiniz" ifadelerine yer verdi.
Ünlü sporcu, işe yaramasa dahi 'gerçeği söyleyeceğini' de sözlerine ekledi.
Zhang'ın, kendisini tenis oynamak için evine davet ettiğini ve hadisenin burada yaşandığını kaydeden Peng, rızasının olmadığını ve sonrasında durmadan ağladığını ifade etti.
Peng, mesajında "Beni evine getirdin ve ilişkiye zorladın" dedi.
BBC'nin aktardığına göre, iddialarına dair herhangi bir delil sunamayacağını söyleyen Peng, "Kanıtım yok, delil bırakmak da imkansızdı. Hep ses kayıt cihazı gibi bir şey getireceğimden korktunuz, delil kaydetmek için falan... Ses kaydı yok, video kaydı yok, sadece benim biçimsiz ama son derece gerçek deneyimim var" diye ekledi.
Bu, Çin'de bir siyasetçiye yöneltilen ilk cinsel saldırı suçlaması oldu.
Zhang, konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.
Çift kadınlarda 2013'te Wimbledon ve 2014'te Rolland Garros'ta şampiyonluk kazanan Peng, bu başarıya erişen ilk Çinli tenisçi olmuştu.
75 yaşındaki Zhang, 2013 ile 2018 yılları arasında Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmış ve Çin Devlet Başkanı Şi Cingping'e yakın bir isimdi.
Diğer yandan son yıllarda Çin'de de yüksek profilli isimlere yönelik bir tür 'MeToo' kampanyası başladı.
Popüler televizyon sunucusu Zhou Xiaoxuan, 2018'de paylaştığı bir mesajda bir başka ünlü televizyoncu Zhu Jun'u tacizle suçlamıştı.
Zhu, iddiaları yalanlamıştı.
Zhou, konu hakkında yasal işlem başlatsa da mahkeme, dava açılması talebini geri çevirmişti.
Salma Hayek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
YAŞAM
Hayek: Weinstein, Frida'nın çekimlerinde bana 'Seni çirkin görünmen için işe almadım' diye bağırırdı
Dün, 13:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:01Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür: Devlet görevlileri 18 kişiyi para için öldürdü
11:44Cem Yılmaz: PKK’lı ne yahu, insan biraz çekinir, bir dakika düşünür
11:42Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
11:39HDP, kapatma davasına ilişkin ilk savunmasını hazırladı
11:34Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, eski Başbakan Yardımcısı'nı cinsel saldırıyla suçladı
11:34Sümela Manastırı’nda 4. kapanma: 'Haber verilmeden kapatılması acenteleri derinden etkiledi'
11:33HPV aşısı kampanyasını destekleyen İngiliz araştırması: Rahim ağzı kanserinden yüzde 90 koruyor
11:289 günde 3 milyon TL'lik eşya çalan çete yakalandı
11:18Çilem Doğan, yeniden cezaevine girecek
11:16La Casa De Papel'in son bölümlerinden yeni fragman
10:57Dünya'dan yaklaşık 13 milyar ışık yılı uzaklıkta su molekülüne rastlandı
10:56Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi: Almanya bizi sırtımızdan bıçakladı
10:43Yeni Akit yazarı: Din kültürü, Kur’an, siyer dersinden TYT ve AYT’de 40 soru sorulmalı
10:39Erdoğan: Yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz
10:33Çavuşoğlu: ABD'nin S-400 konusundaki tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor
10:31AK Partili Yavuz: O gün gerçekten İstanbul'da bir şeyler oldu
10:26Tayvanlı öğretmen Pornhub'da matematik dersi veriyor: 'Artık videolarda yalnızca ben olmayacağım'
10:25Everest'e tırmanırken fenalaştı, gözünü hastanede açtı: '7 bin 500 dolar borçla uyandım'
10:17Taşımacılıkta yeni kriz: Kamyonlar karaborsaya düştü
10:04Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri normale döndü