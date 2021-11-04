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Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür: Devlet görevlileri 18 kişiyi para için öldürdü
© Fotoğraf : TwitterMehmet Eymür
© Fotoğraf : Twitter
Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da sanıkları arasında olduğu 'faili meçhul' bırakılan 18 cinayetle ilgili konuştu. Eymür, "Devlet görevlileri 18 kişiyi para için öldürdü. Çiller cinayetleri biliyordur, ama Ağar kim bilir nasıl takdim ediyordur" dedi.
Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. T24'ten Gökçer Tahincioğlu'na konuşan Eymür; Abdullah Çatlı, Mehmet Ağar, Tansu Çiller, 'Yeşil' kod isimli Mahmut Yıldırım, Sedat Peker ve Doğu Perinçek gibi birçok ismin yanı sıra JİTEM'in işlediği ve 'faili meçhul' bırakılan cinayetlerle ilgili de konuştu.
'Jitem elbette gerçek'
Tahincioğlu'nun, "JİTEM gerçek mi?" sorusuna "JİTEM gerçek elbette. Veli Küçük'ü de iyi tanırım. Yanlış işlere giriştiler. JİTEM, şu bu falan filan" diyen Eymür, faili meçhulleri şöyle anlattı:
"(18 kişiyle ilgili dava) Tarık Ümit'ten aldığım listeleri falan verdim hep. Bizde çalışan Kaşif Kozinoğlu (Ergenekon operasyonu sırasında cezaevinde ölen eski MİT mensubu) bu grupla çalışanlardan biriydi mesela. Tabii ben bu cinayetleri rapor ettim. O raporları usulüne uygun biçimde verdim. Devlet benim gözümde her şeyi yapabilir. Meşrudur. Benim için böyle. Ama işin içinde menfaat varsa… 'Bu kadar para ver yoksa seni öldüreceğim.' Bu insanlar maalesef böyle öldürüldü... Sözüm para etmedi. Ben o dönemden itibaren yazdım. Raporladım. Anlattım. Herkes espriyle rica ediyordu. "Bizi de yaz da yükselelim" diye. Ben yazdıkça Mehmet Ağar güçlendi. Ben bunları yazdım, rapor ettim. O kadar enteresan bir şey ki bu… Menfaatler önemli... (Çiller bu cinayetlerden haberdar değil miydi?) Biliyordur. Ama Mehmet Ağar kim bilir nasıl takdim ediyor? Ağar bunlara pasaport veriyor, yetki veriyor."
'Sedat Peker 'Ben iş adamı oldum' dedi'
Sedat Peker ile karşılaşmasını da anlatan Mehmet Eymür'ün açıklamalarından satır başları şöyle:
"(Sedat Peker) Geçmişte bir kere karşılaştım kendisiyle. Bir akrabanın evinde karşılaştık tesadüfen. Benim yazılarım vardı o zaman. İsmi geçiyordu. "Ben artık iş adamı oldum" dedi. "İş adamı arkasında 30 kişiyle gezmez" dedim. "İş adamı olmanı temenni ederim ama bugünkü durumun benzemiyor" dedim. Öyle bir konuşmamız geçti. Tahminimden fazla okuyan bir adam. Diğerleri gibi değil pek. (Yeşil Yaşıyor mu?) Zannetmiyorum. Oğlu ile falan konuştum. Herhalde parayı bölüşenlerden biri temizledi onu. Ortadan kaybolduğu zaman. Bayağı aradık o zaman. Arabasını Bahçelievler'de bulduk. Şoförü vardı o da ortadan kayboldu."
'Çatlı uyuşturucu işi için 'Mecbur kaldık, aç mı yaşayalım' dedi'
Abdullah Çatlı ile arasında geçen diyaloğu da anlatan Eymür "Çatlı ile de münakaşam oldu. Bebek'te bir restorana getirmişti biri. Dedim ki uyuşturucu işi yapıyorsunuz. O zaman yurt dışında yaşıyorlardı. "E biz mecbur kaldık, aç mı yaşayalım" dedi. "Başka iş yapamayacak mısın" dedim. Münakaşamız oldu. Bahçelievler katliamı, devletin parmağının olduğu cinayet değil. Her türlü pisliğin içindeler zaten. Nuri Gündeş'ler (Eski MİT Bölge Başkanı) kullandı onları. Birileri tabii kullandı. Hiçbir şey de yapmadılar. ASALA'yı bitirdik hikâyeleri palavra, yalan. Fransa'da bir mezarlıktaki anıta bomba koydular. Başka yaptıkları bir şey de yok" ifadelerini kullandı.