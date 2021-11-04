https://tr.sputniknews.com/20211104/eski-mit-yoneticisi-mehmet-eymur-devlet-gorevlileri-18-kisiyi-para-icin-oldurdu-1050471408.html

Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür: Devlet görevlileri 18 kişiyi para için öldürdü

Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür: Devlet görevlileri 18 kişiyi para için öldürdü

Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da sanıkları arasında olduğu 'faili meçhul' bırakılan 18 cinayetle ilgili konuştu. Eymür... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T12:01+0300

2021-11-04T12:01+0300

2021-11-04T12:01+0300

türkiye

mit

tansu çiller

sedat peker

içişleri bakanlığı

asala

mehmet eymür

siyaset

uyuşturucu

abdullah çatlı

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Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. T24'ten Gökçer Tahincioğlu'na konuşan Eymür; Abdullah Çatlı, Mehmet Ağar, Tansu Çiller, 'Yeşil' kod isimli Mahmut Yıldırım, Sedat Peker ve Doğu Perinçek gibi birçok ismin yanı sıra JİTEM'in işlediği ve 'faili meçhul' bırakılan cinayetlerle ilgili de konuştu.'Jitem elbette gerçek'Tahincioğlu'nun, "JİTEM gerçek mi?" sorusuna "JİTEM gerçek elbette. Veli Küçük'ü de iyi tanırım. Yanlış işlere giriştiler. JİTEM, şu bu falan filan" diyen Eymür, faili meçhulleri şöyle anlattı: 'Sedat Peker 'Ben iş adamı oldum' dedi'Sedat Peker ile karşılaşmasını da anlatan Mehmet Eymür'ün açıklamalarından satır başları şöyle:'Çatlı uyuşturucu işi için 'Mecbur kaldık, aç mı yaşayalım' dedi'Abdullah Çatlı ile arasında geçen diyaloğu da anlatan Eymür "Çatlı ile de münakaşam oldu. Bebek'te bir restorana getirmişti biri. Dedim ki uyuşturucu işi yapıyorsunuz. O zaman yurt dışında yaşıyorlardı. "E biz mecbur kaldık, aç mı yaşayalım" dedi. "Başka iş yapamayacak mısın" dedim. Münakaşamız oldu. Bahçelievler katliamı, devletin parmağının olduğu cinayet değil. Her türlü pisliğin içindeler zaten. Nuri Gündeş'ler (Eski MİT Bölge Başkanı) kullandı onları. Birileri tabii kullandı. Hiçbir şey de yapmadılar. ASALA'yı bitirdik hikâyeleri palavra, yalan. Fransa'da bir mezarlıktaki anıta bomba koydular. Başka yaptıkları bir şey de yok" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210906/mubariz-mansimov-gurbanoglu-mehmet-agari-ben-korudum-1048659899.html

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mit, tansu çiller, sedat peker, içişleri bakanlığı, asala, mehmet eymür, siyaset, uyuşturucu, abdullah çatlı