Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211104/gri-pasaportla-almanyaya-insan-kacakciligi-davasi-basliyor-1050488069.html
'Gri pasaportla Almanya'ya insan kaçakçılığı' davası başlıyor
'Gri pasaportla Almanya'ya insan kaçakçılığı' davası başlıyor
Gri pasaportlarla Almanya'ya insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarıyla ilgili Almanya'daki ilk dava başlıyor. Pasaportların çıkarılmasını sağlayan sahte... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T18:06+0300
2021-11-04T18:06+0300
dünya
türkiye
malatya
insan kaçakçısı
mahkeme
pasaport
belediye
dönüş
sahte pasaport
yurt dışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/09/1042812644_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_94401d51c96d2fe6fcffd7fe9bc4f766.jpg
Türkiye'de Malatya Yeşilyurt ile Ordu Korgan belediyeleri başta gelmek üzere pek çok kentten hizmet pasaportlarıyla Almanya'ya insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak Almanya'da ilk dava Cuma günü Hannover'de başlıyor.DW Türkçe'den Elmas Topcu'nun haberine göre, Duruşmada Türkiye'deki pek çok belediyeye, iş insanı sıfatıyla davetiye gönderen ve bir çevre projesi yapılacağını beyan eden 1982 doğumlu Ersin K. hakim karşısına çıkacak. DW Türkçe'nin davanın görüleceği Hannover Sulh Mahkemesi'ne yönelttiği sorulara yanıt veren mahkeme sözcüsü hakim Patrick Skeries, ceza hakimi Björn von Bargen'in bakacağı davada sanık Ersin K.'ya Almanya İkamet Yasası'nın 96'ncı maddesi uyarınca "insan kaçakçılığı" suçlamasının yöneltildiğini söyledi. Sözcü, suçun sabit görülmesi halinde üç ay ile beş yıl arasında hapis cezasının, hafif suçtan hüküm verilmesi halinde ise para cezası ile beş yıla kadar hapis cezasının mümkün olduğunu bildirdi.DW Türkçe'nin ulaştığı iddianamede ise savcılık, Ersin K.'yı, 'Almanya'ya 53 yabancı ülke (Türkiye'den) vatandaşını davet etmek, bunlardan da 46'sının hizmet pasaportu ile gelmesini sağlamakla' suçluyor. İddianamede sanık Ersin K.'nın davet ettiği kişilerle ilgilenmeyi hedeflemediği, onlara kalacak yer ayarlamadığı gibi Almanya'da bir gezi programı da sunmadığı belirtiliyor ve sanık 'ülkeye yasa dışı yollardan seyahati mümkün kılan sahte bir davetçi' olarak nitelendiriliyor. İddianamede, hizmet pasaportlarıyla Türkiye'den gelen kişilerin Hannover'e ulaşmalarının ardından ufak gruplar halinde bilinmeyen bölgelere dağıldıkları, beşinin de sığınma başvurusu yaptığı ifade ediliyor.Diğer 3 soruşturma devam ediyorTürkiye'de belediyelerin hizmet pasaportlarıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddialarıyla bağlantılı Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde de üç soruşturma devam ediyor. Bavyera eyalet hükümeti, soruşturmaların Münih Başsavcılığı ile sınır bölgelerinden sorumlu olan Weiden in der Oberpfalz ile Traunstein savcılıkları tarafından yürütüldüğü bilgisini verdi.Türkiye İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen soru önergelerine en son 22 Eylül 2021 tarihiyle verdiği cevapta, yine "Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından konuyla ilgili 19 ilde inceleme ve soruşturma yürütüldüğünü" duyurdu, ancak detay vermedi. Konuyla ilgili DW Türkçe'nin Türkiye İçişleri Bakanlığı ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yönelttiği sorular da cevapsız kaldı.'Asıl soruşturmaların, asıl mahkemelerin Türkiye'de yapılması lazım'Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu üyesi ve konunun Türkiye'deki takipçilerinden CHP milletvekili Utku Çakırözer de Türkiye'de ilerleme sağlanamaması ve bilgi verilmemesinden şikayetçi. DW Türkçe'ye konuşan Çakırözer, TBMM'ye yönelttikleri soru önergelerine aylardır aynı standart cevabın verildiğini belirterek "Türkiye'nin hizmet pasaportları kullanılmış, asıl soruşturmaların, asıl mahkemelerin Türkiye'de yapılması lazım, çünkü işin belediye ayağı var ama aynı zamanda işin valiler, kaymakamlar ayağı var, ancak bunların hiçbirinin üzerine gidilmiyor" dedi.Yönelttikleri önergelere İçişleri Bakanlığı'ndan '19 ilde inceleme, soruşturma sürüyor' şeklinde aynı yanıtı aldıklarını söyleyen Çakırözer, "Almanya'da Hannover'de bu işin aracısı olan kişiler hakkındaki soruşturma dava aşamasına geldi. Ülkenin Bavyera Eyaleti ve diğer eyaletlerinde birçok soruşturma sürüyor, onlar da yargılama aşamasına gelmek üzere. Ancak işin asıl sorgulanması gereken yer olan Türkiye'de neredeyse hiçbir şey yapılmıyor" diye konuştu. Çakırözer, kullanılan hizmet pasaportu sayısı ve belediyeler dışında sivil toplum kuruluşlarının da bu yolla yurt dışına insan gönderip göndermediğinin açıklanmasını talep etti. Çakırözer ayrıca Dışişleri ile İçişleri bakanlıklarının gri pasaport meselesinden ne zaman haberdar olduğunu ve İçişleri Bakanlığı'nda bu işe karışanların olup olmadığını da merak ettiklerini dile getirdi.DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Nisan 2021'den beri Alman makamların Türk yetkililerle diyalog içinde olduğunu vurgulayarak Türk tarafının, devlet memuru olmayan kişilerin gri pasaportla belediyeler arası işbirliği kapsamında yurt dışına çıkmasına ilişkin uygulamayı durdurduğunu açıklamıştı.Türkiye'de gri pasaportlar ile ilgili usulsüzlük yapıldığını ilk kez Nisan ayı başında, Malatya Yeşilyurt Belediye Meclisi Üyesi CHP'li Günnur Tabel ortaya çıkarmıştı. Tabel, Malatya Yeşilyurt'tan "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirme" Projesi adı altında Şubat 2020'de Almanya'nın Hannover kentine gitmek üzere gri pasaport verilen kişilerden 43'nün dönmediğini ve benzer olayların başka belediyelerde de yaşandığını kamuoyuyla paylaşmıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Nisan ayında verdiği bir demeçte 2018'den itibaren hizmet pasaportu ile yurt dışına çıkan toplam kişi sayısının 109 bin olduğunu, belediyelerden grup halinde yurt dışına çıkan toplam 2 bin 872 kişi bulunduğunu, pasaport süresi bitip de dönmeyenlerin rakamının da 804 olduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211022/almanyada-turkiyeden-belediyelerin-gri-pasaportla-insan-kacakciligi-yaptigi-iddialarina-ilk-dava-1050077652.html
https://tr.sputniknews.com/20210603/chpli-agbaba-gri-pasaportla-vip-insan-kacakciligi-skandali-suruyor-mhpli-belediye-olmayan-mehteran-1044650554.html
https://tr.sputniknews.com/20210422/gri-pasaportla-firar-tartismasi-surecin-almanya-ayagi-oldugu-iddia-edilen-kisi-konustu-1044332033.html
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/09/1042812644_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_f8959111cbc36dd3cb7f797e7b6f396c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, malatya, insan kaçakçısı, mahkeme, pasaport, belediye, dönüş, sahte pasaport, yurt dışı, gri pasaport, kaçış, insan kaçakçılığı

'Gri pasaportla Almanya'ya insan kaçakçılığı' davası başlıyor

18:06 04.11.2021
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEAlmanya seyahat uyarısı, havalimanı, uçuş, Berlin Havalimanı
Almanya seyahat uyarısı, havalimanı, uçuş, Berlin Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
Abone ol
Gri pasaportlarla Almanya'ya insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarıyla ilgili Almanya'daki ilk dava başlıyor. Pasaportların çıkarılmasını sağlayan sahte davetiyeleri yollayan Ersin K. Hannover'de hakim karşısına çıkacak.
Türkiye'de Malatya Yeşilyurt ile Ordu Korgan belediyeleri başta gelmek üzere pek çok kentten hizmet pasaportlarıyla Almanya'ya insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak Almanya'da ilk dava Cuma günü Hannover'de başlıyor.
DW Türkçe'den Elmas Topcu'nun haberine göre, Duruşmada Türkiye'deki pek çok belediyeye, iş insanı sıfatıyla davetiye gönderen ve bir çevre projesi yapılacağını beyan eden 1982 doğumlu Ersin K. hakim karşısına çıkacak. DW Türkçe'nin davanın görüleceği Hannover Sulh Mahkemesi'ne yönelttiği sorulara yanıt veren mahkeme sözcüsü hakim Patrick Skeries, ceza hakimi Björn von Bargen'in bakacağı davada sanık Ersin K.'ya Almanya İkamet Yasası'nın 96'ncı maddesi uyarınca "insan kaçakçılığı" suçlamasının yöneltildiğini söyledi. Sözcü, suçun sabit görülmesi halinde üç ay ile beş yıl arasında hapis cezasının, hafif suçtan hüküm verilmesi halinde ise para cezası ile beş yıla kadar hapis cezasının mümkün olduğunu bildirdi.
DW Türkçe'nin ulaştığı iddianamede ise savcılık, Ersin K.'yı, 'Almanya'ya 53 yabancı ülke (Türkiye'den) vatandaşını davet etmek, bunlardan da 46'sının hizmet pasaportu ile gelmesini sağlamakla' suçluyor. İddianamede sanık Ersin K.'nın davet ettiği kişilerle ilgilenmeyi hedeflemediği, onlara kalacak yer ayarlamadığı gibi Almanya'da bir gezi programı da sunmadığı belirtiliyor ve sanık 'ülkeye yasa dışı yollardan seyahati mümkün kılan sahte bir davetçi' olarak nitelendiriliyor. İddianamede, hizmet pasaportlarıyla Türkiye'den gelen kişilerin Hannover'e ulaşmalarının ardından ufak gruplar halinde bilinmeyen bölgelere dağıldıkları, beşinin de sığınma başvurusu yaptığı ifade ediliyor.
Türkiye-pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
DÜNYA
Almanya'da Türkiye'den belediyelerin gri pasaportla insan kaçakçılığı yaptığı iddialarına ilk dava
22 Ekim, 12:16

Diğer 3 soruşturma devam ediyor

Türkiye'de belediyelerin hizmet pasaportlarıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddialarıyla bağlantılı Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde de üç soruşturma devam ediyor. Bavyera eyalet hükümeti, soruşturmaların Münih Başsavcılığı ile sınır bölgelerinden sorumlu olan Weiden in der Oberpfalz ile Traunstein savcılıkları tarafından yürütüldüğü bilgisini verdi.
Türkiye İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen soru önergelerine en son 22 Eylül 2021 tarihiyle verdiği cevapta, yine "Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından konuyla ilgili 19 ilde inceleme ve soruşturma yürütüldüğünü" duyurdu, ancak detay vermedi. Konuyla ilgili DW Türkçe'nin Türkiye İçişleri Bakanlığı ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yönelttiği sorular da cevapsız kaldı.

'Asıl soruşturmaların, asıl mahkemelerin Türkiye'de yapılması lazım'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu üyesi ve konunun Türkiye'deki takipçilerinden CHP milletvekili Utku Çakırözer de Türkiye'de ilerleme sağlanamaması ve bilgi verilmemesinden şikayetçi. DW Türkçe'ye konuşan Çakırözer, TBMM'ye yönelttikleri soru önergelerine aylardır aynı standart cevabın verildiğini belirterek "Türkiye'nin hizmet pasaportları kullanılmış, asıl soruşturmaların, asıl mahkemelerin Türkiye'de yapılması lazım, çünkü işin belediye ayağı var ama aynı zamanda işin valiler, kaymakamlar ayağı var, ancak bunların hiçbirinin üzerine gidilmiyor" dedi.
Yönelttikleri önergelere İçişleri Bakanlığı'ndan '19 ilde inceleme, soruşturma sürüyor' şeklinde aynı yanıtı aldıklarını söyleyen Çakırözer, "Almanya'da Hannover'de bu işin aracısı olan kişiler hakkındaki soruşturma dava aşamasına geldi. Ülkenin Bavyera Eyaleti ve diğer eyaletlerinde birçok soruşturma sürüyor, onlar da yargılama aşamasına gelmek üzere. Ancak işin asıl sorgulanması gereken yer olan Türkiye'de neredeyse hiçbir şey yapılmıyor" diye konuştu.
Türkiye-Havalimanı-Havaalanı-Yolcu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2021
DÜNYA
CHP'li Ağbaba: Gri pasaportla VIP insan kaçakçılığı skandalı sürüyor, MHP'li belediye olmayan mehter takımını gönderdi
3 Haziran , 15:43
Çakırözer, kullanılan hizmet pasaportu sayısı ve belediyeler dışında sivil toplum kuruluşlarının da bu yolla yurt dışına insan gönderip göndermediğinin açıklanmasını talep etti. Çakırözer ayrıca Dışişleri ile İçişleri bakanlıklarının gri pasaport meselesinden ne zaman haberdar olduğunu ve İçişleri Bakanlığı'nda bu işe karışanların olup olmadığını da merak ettiklerini dile getirdi.
DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Nisan 2021'den beri Alman makamların Türk yetkililerle diyalog içinde olduğunu vurgulayarak Türk tarafının, devlet memuru olmayan kişilerin gri pasaportla belediyeler arası işbirliği kapsamında yurt dışına çıkmasına ilişkin uygulamayı durdurduğunu açıklamıştı.
Türkiye'de gri pasaportlar ile ilgili usulsüzlük yapıldığını ilk kez Nisan ayı başında, Malatya Yeşilyurt Belediye Meclisi Üyesi CHP'li Günnur Tabel ortaya çıkarmıştı. Tabel, Malatya Yeşilyurt'tan "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirme" Projesi adı altında Şubat 2020'de Almanya'nın Hannover kentine gitmek üzere gri pasaport verilen kişilerden 43'nün dönmediğini ve benzer olayların başka belediyelerde de yaşandığını kamuoyuyla paylaşmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Nisan ayında verdiği bir demeçte 2018'den itibaren hizmet pasaportu ile yurt dışına çıkan toplam kişi sayısının 109 bin olduğunu, belediyelerden grup halinde yurt dışına çıkan toplam 2 bin 872 kişi bulunduğunu, pasaport süresi bitip de dönmeyenlerin rakamının da 804 olduğunu açıklamıştı.
Almanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2021
DÜNYA
Gri pasaportla firar tartışması: Sürecin 'Almanya ayağı' olduğu iddia edilen kişi konuştu
22 Nisan, 08:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:16Maden ocağında metan gazı şüphesi: Rahatsızlanan 7 işçiden 1'i öldü
18:07Arılardan kaçmak için suya atlayan adam, piranalara yem oldu
18:06'Gri pasaportla Almanya'ya insan kaçakçılığı' davası başlıyor
17:55Barış Akarsu'nun annesi hayatını kaybetti
17:55Ukrayna’da Rus diline karşı mücadelenin başarısızlığı ortaya çıktı
17:52Rusya’nın COP26 çantasında ne var?
17:37Avrupa Parlamentosu'ndan Çin'i kızdıran Tayvan ziyareti: Yalnız değilsiniz, sizin yanınızdayız
17:32Gaziantep 'Yeşil Şehir' ilan edildi
17:31İskoçya'daki bir ilkokulda erkek öğretmenler, 'giysinin cinsiyeti yoktur' demek için etek giydi
17:2815 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı davasında dinlenen tanık: Depremzedeler haklı
17:12Moody's, Türkiye büyüme tahminini güncelledi
17:10Sahibi ölen köpek, mezar başından ayrılmıyor
17:06Mazda'nın yeni üreteceği araç, sürücü felç ya da kalp krizi geçirdiği an duracak
17:03Rusya'nın Şam Büyükelçisi: Militanlar, İdlib'den çıkmak isteyenleri tahliye girişimlerini engelliyor
17:02Zeytinburnu Millet Bahçesi açıldı
16:55Türkiye genelinde kepenk indiren dövizciler anlattı: ‘Mesele kimlik kartı değil, çok daha farklı’
16:46Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 iddiaları hakkında açıklama: Aslı astarı yok
16:46Güney Kore’de Kovid-19’lu öğrenciler üniversite sınavına karantina merkezlerinde girecek
16:42Kürkü için özel yetiştirilen su maymunları Edirne'de ortaya çıktı: Görenler fare sanıyor
16:38Rostec: Su-75 Checkmate'in bir uçuş saatinin maliyeti, F-35'ten 7 kat daha düşük