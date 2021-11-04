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'Kömürden çıkış' için 190 ülke ve organizasyondan koalisyon
'Kömürden çıkış' için 190 ülke ve organizasyondan koalisyon
BM iklim zirvesinde 190 ülke, finansal kuruluş ve organizasyon kömürden çıkış için küresel bir koalisyon oluşturdu. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T08:12+0300
2021-11-04T08:11+0300
dünya
kömür
temiz enerji
bm iklim değişikliği konferansı
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İklim değişikliğinin en büyük sorumlusu kömürden çıkış için BM iklim zirvesinde 190 ülke ve organizasyon koalisyon oluştururken aralarında Polonya, Ukrayna, Mısır, Fas, Şili ve Vietnam'ın olduğu 18 ülke kömürü elektrik sistemlerinden çıkaracağına yönelik taahhüt açıkladı.İngiltere hükûmeti, bu yıl başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’nda (COP26) 'Kömürden Temiz Enerjiye Dönüşüm' açıklamasını yayımladı.Açıklamaya göre, 190 ülke, finansal kuruluş ve organizasyon kömürden çıkış için küresel bir koalisyon oluşturdu. Söz konusu ülke ve organizasyonların listesi ise paylaşılmadı.Aralarında Avrupa’nın en büyük kömür tüketen ülkesi Polonya, Ukrayna, Şili, Fas, Vietnam’ın bulunduğu 18 ülke ise 2030 ila 2040 arasında elektrik sistemlerinden kömürü çıkarmaya yönelik ilk kez taahhüt açıkladı.Oluşturulan koalisyon ve açıklanan taahhütler kapsamında, elektrik üretiminde kömür kullanımına yönelik yurt içi ve dışı yatırımların durdurulması, temiz kaynaklardan elektrik üretiminin hızlandırılması, işçi ve topluluklar açısından kömürden temiz enerjiye adil bir geçiş sağlanması yer alıyor.Paris Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sonlandırmak için temiz enerji dönüşümünün mevcut duruma göre 4 ila 6 kat daha hızlı gerçekleşmesi gerekiyor.İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, yaptığı değerlendirmede, dünyanın dört bir yanından ülkelerin bir araya geldiği Glasgow’da kömürün gelecekteki enerji üretiminde hiçbir yeri olmadığını ilan ettiğini belirterek, "Bu gelişme, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabalarımız açısından bir dönüm noktası. Bu açıklamalar kömürün sonunun göründüğüne işaret ediyor. Dünya doğru yönde ilerliyor" dedi.Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember Küresel Direktörü Dave Jones ise yaptığı açıklamada, bu taahhütlerin tüm kıtalarda kömürden çıkışın sağlanmasına yardımcı olacağını belirterek şunları kaydetti:"Kömürden temiz elektrik üretimine acil dönüşüm ekonomi, sağlık ve iklim için de en iyi seçenek. Bu taahhütler, yıllar süren çalışmanın bir sonucu. Paris Anlaşması’nın kabul edilmesinden beri kömürle ilgili konular yeni kömür santrali yapılmaması üzerinde yoğunlaşıyordu. Şimdi ise yeni kömür santrali yapılmamasının yanı sıra kömürden çıkışa odaklanıyor."
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kömür, temiz enerji, bm iklim değişikliği konferansı

'Kömürden çıkış' için 190 ülke ve organizasyondan koalisyon

08:12 04.11.2021
© Sputnik / Alexander KryazhevKömür
Kömür - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Alexander Kryazhev
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BM iklim zirvesinde 190 ülke, finansal kuruluş ve organizasyon kömürden çıkış için küresel bir koalisyon oluşturdu.
İklim değişikliğinin en büyük sorumlusu kömürden çıkış için BM iklim zirvesinde 190 ülke ve organizasyon koalisyon oluştururken aralarında Polonya, Ukrayna, Mısır, Fas, Şili ve Vietnam'ın olduğu 18 ülke kömürü elektrik sistemlerinden çıkaracağına yönelik taahhüt açıkladı.
İngiltere hükûmeti, bu yıl başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’nda (COP26) 'Kömürden Temiz Enerjiye Dönüşüm' açıklamasını yayımladı.

Açıklamaya göre, 190 ülke, finansal kuruluş ve organizasyon kömürden çıkış için küresel bir koalisyon oluşturdu. Söz konusu ülke ve organizasyonların listesi ise paylaşılmadı.

Aralarında Avrupa’nın en büyük kömür tüketen ülkesi Polonya, Ukrayna, Şili, Fas, Vietnam’ın bulunduğu 18 ülke ise 2030 ila 2040 arasında elektrik sistemlerinden kömürü çıkarmaya yönelik ilk kez taahhüt açıkladı.
Oluşturulan koalisyon ve açıklanan taahhütler kapsamında, elektrik üretiminde kömür kullanımına yönelik yurt içi ve dışı yatırımların durdurulması, temiz kaynaklardan elektrik üretiminin hızlandırılması, işçi ve topluluklar açısından kömürden temiz enerjiye adil bir geçiş sağlanması yer alıyor.

Paris Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sonlandırmak için temiz enerji dönüşümünün mevcut duruma göre 4 ila 6 kat daha hızlı gerçekleşmesi gerekiyor.

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, yaptığı değerlendirmede, dünyanın dört bir yanından ülkelerin bir araya geldiği Glasgow’da kömürün gelecekteki enerji üretiminde hiçbir yeri olmadığını ilan ettiğini belirterek, "Bu gelişme, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabalarımız açısından bir dönüm noktası. Bu açıklamalar kömürün sonunun göründüğüne işaret ediyor. Dünya doğru yönde ilerliyor" dedi.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember Küresel Direktörü Dave Jones ise yaptığı açıklamada, bu taahhütlerin tüm kıtalarda kömürden çıkışın sağlanmasına yardımcı olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Kömürden temiz elektrik üretimine acil dönüşüm ekonomi, sağlık ve iklim için de en iyi seçenek. Bu taahhütler, yıllar süren çalışmanın bir sonucu. Paris Anlaşması’nın kabul edilmesinden beri kömürle ilgili konular yeni kömür santrali yapılmaması üzerinde yoğunlaşıyordu. Şimdi ise yeni kömür santrali yapılmamasının yanı sıra kömürden çıkışa odaklanıyor."
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