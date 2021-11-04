https://tr.sputniknews.com/20211104/kuzey-kibrista-tup-gazdan-sonra-ekmege-de-zam-geldi-1050489343.html

Kuzey Kıbrıs'ta tüp gazdan sonra ekmeğe de zam geldi

Kuzey Kıbrıs'ta tüp gazdan sonra ekmeğe de zam geldi

Kuzey Kıbrıs'ta tüp gazdan sonra 200 gramlık ekmek fiyatı 3 liradan 4 liraya yükseldi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T18:55+0300

2021-11-04T18:55+0300

2021-11-04T18:55+0300

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gaz

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tüp

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Kuzey Kıbrıs'ta zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ağustos ayında 2.25 liraya satılan ekmek 2.75'e yükselmiş artan döviz fiyatları nedeni ile eylül ayında ise 3 liraya çıkmıştı.Son yapılan zamla ise ülkede pazartesi gününden itibaren 200 gramlık ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya satılacak.Kuzey Kıbrıs Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı yaptığı açıklamada, 50 kilogram unun torbasına bir yılda yüzde 70 zam geldiğini belirterek, artan girdi fiyatları nedeni ile yapılan zammın kaçınılmaz olduğunu açıkladı.Çıralı, Kuzey KIbrıs'a gelen buğdayın dolar üzerinden geldiğini ve ithalatın iki tüccar üzerinden yapıldığına dikkat çekerek, buğday ithalinin rekabet ortamının oluş bilmesi için tamamı ile serbest bırakılması gerektiğini aktardı.

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gaz, kuzey kıbrıs, ekmek, zam, para, tüp