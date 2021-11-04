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https://tr.sputniknews.com/20211104/kuzey-kibrista-tup-gazdan-sonra-ekmege-de-zam-geldi-1050489343.html
Kuzey Kıbrıs'ta tüp gazdan sonra ekmeğe de zam geldi
Kuzey Kıbrıs'ta tüp gazdan sonra ekmeğe de zam geldi
Kuzey Kıbrıs'ta tüp gazdan sonra 200 gramlık ekmek fiyatı 3 liradan 4 liraya yükseldi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T18:55+0300
2021-11-04T18:55+0300
dünya
gaz
kuzey kıbrıs
ekmek
zam
para
tüp
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Kuzey Kıbrıs'ta zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ağustos ayında 2.25 liraya satılan ekmek 2.75'e yükselmiş artan döviz fiyatları nedeni ile eylül ayında ise 3 liraya çıkmıştı.Son yapılan zamla ise ülkede pazartesi gününden itibaren 200 gramlık ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya satılacak.Kuzey Kıbrıs Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı yaptığı açıklamada, 50 kilogram unun torbasına bir yılda yüzde 70 zam geldiğini belirterek, artan girdi fiyatları nedeni ile yapılan zammın kaçınılmaz olduğunu açıkladı.Çıralı, Kuzey KIbrıs'a gelen buğdayın dolar üzerinden geldiğini ve ithalatın iki tüccar üzerinden yapıldığına dikkat çekerek, buğday ithalinin rekabet ortamının oluş bilmesi için tamamı ile serbest bırakılması gerektiğini aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20211103/enerji-uzmani-pamir-dogalgaz-ve-elektrige-zam-gelmeye-devam-edecek-1050443501.html
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gaz, kuzey kıbrıs, ekmek, zam, para, tüp

Kuzey Kıbrıs'ta tüp gazdan sonra ekmeğe de zam geldi

18:55 04.11.2021
© İHAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© İHA
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Kuzey Kıbrıs'ta tüp gazdan sonra 200 gramlık ekmek fiyatı 3 liradan 4 liraya yükseldi.
Kuzey Kıbrıs'ta zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ağustos ayında 2.25 liraya satılan ekmek 2.75'e yükselmiş artan döviz fiyatları nedeni ile eylül ayında ise 3 liraya çıkmıştı.
Son yapılan zamla ise ülkede pazartesi gününden itibaren 200 gramlık ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya satılacak.
Kuzey Kıbrıs Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı yaptığı açıklamada, 50 kilogram unun torbasına bir yılda yüzde 70 zam geldiğini belirterek, artan girdi fiyatları nedeni ile yapılan zammın kaçınılmaz olduğunu açıkladı.
Çıralı, Kuzey KIbrıs'a gelen buğdayın dolar üzerinden geldiğini ve ithalatın iki tüccar üzerinden yapıldığına dikkat çekerek, buğday ithalinin rekabet ortamının oluş bilmesi için tamamı ile serbest bırakılması gerektiğini aktardı.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
TÜRKİYE
Enerji Uzmanı Pamir: Doğalgaz ve elektriğe zam gelmeye devam edecek
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