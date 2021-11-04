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https://tr.sputniknews.com/20211104/roskomnadzordan-instagramda-rus-ulusal-marsina-engel-kaldirilsin-talebi-telife-tabi-tutulamaz-1050465286.html
Roskomnadzor’dan Instagram’da 'Rus ulusal marşına engel kaldırılsın' talebi: Telife tabi tutulamaz
Roskomnadzor’dan Instagram’da 'Rus ulusal marşına engel kaldırılsın' talebi: Telife tabi tutulamaz
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook’tan (yeni adıyla Meta) Vesti Altay haber ajansının Instagram... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T05:52+0300
2021-11-04T05:52+0300
dünya
rusya
roskomnadzor
ulusal marş
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Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, “Facebook Inc şirketine, Rusya ulusal marşını veya parçalarını içeren video görüntülerine tüm kısıtlamaları kaldırma ve bu konuda Roskomnadzor’un bilgilendirilmesi talebini içeren bir mektup gönderildi” ifadesine yer verildi.Instagram’ın, 'telif hakkı ihlalini bahane ederek Rusya ulusal marşının parçalarını içeren videoya kısıtlama getirdiği' belirtilirken Facebook’a gönderilen mektupta, 'ulusal marşlarının telif hakkı konusu olmadığı' anımsatılarak Rusya ulusal marşını içeren video materyallerinin engellenmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi. Roskomnadzor, “Dünyanın her bir ülkesinde, vatandaşlarının devlet simgelerini herkese açık platformlarda paylaşması, ülkelerine olan saygının tezahürü” diye açıkladı.Vesti Altay haber ajansı, Instagram hesabında, Ulusal Birlik Günü vesilesiyle yaptığı paylaşımda, Rusya ulusal marşını çalan orkestranın görüntülerini paylaşmıştı. Video, paylaşıldıktan bir dakika sonra engellenmişti.Instagram’ın açıklamasında, videonun, Alman Alles was zahlt dizinde çalan ve telif hakkı olan bir müziğin çaldığı ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210421/rusyadan-instagrama-rus-ulusal-marsina-uyguladigi-kisitlamayi-kaldirma-talebi-1044322461.html
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rusya, roskomnadzor, ulusal marş

Roskomnadzor’dan Instagram’da 'Rus ulusal marşına engel kaldırılsın' talebi: Telife tabi tutulamaz

05:52 04.11.2021
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Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AA
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook’tan (yeni adıyla Meta) Vesti Altay haber ajansının Instagram hesabında, Rusya ulusal marşının çaldığı videoya ve diğer benzer paylaşımlara uygulanan engelin kaldırılmasını talep etti.
Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, “Facebook Inc şirketine, Rusya ulusal marşını veya parçalarını içeren video görüntülerine tüm kısıtlamaları kaldırma ve bu konuda Roskomnadzor’un bilgilendirilmesi talebini içeren bir mektup gönderildi” ifadesine yer verildi.

Instagram’ın, 'telif hakkı ihlalini bahane ederek Rusya ulusal marşının parçalarını içeren videoya kısıtlama getirdiği' belirtilirken Facebook’a gönderilen mektupta, 'ulusal marşlarının telif hakkı konusu olmadığı' anımsatılarak Rusya ulusal marşını içeren video materyallerinin engellenmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.
Roskomnadzor, “Dünyanın her bir ülkesinde, vatandaşlarının devlet simgelerini herkese açık platformlarda paylaşması, ülkelerine olan saygının tezahürü” diye açıkladı.

Vesti Altay haber ajansı, Instagram hesabında, Ulusal Birlik Günü vesilesiyle yaptığı paylaşımda, Rusya ulusal marşını çalan orkestranın görüntülerini paylaşmıştı. Video, paylaşıldıktan bir dakika sonra engellenmişti.

Instagram’ın açıklamasında, videonun, Alman Alles was zahlt dizinde çalan ve telif hakkı olan bir müziğin çaldığı ifade edildi.
Instagram logo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2021
DÜNYA
Rusya’dan Instagram’a Rus ulusal marşına uyguladığı kısıtlamayı kaldırma talebi
21 Nisan, 03:32
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