https://tr.sputniknews.com/20211104/roskomnadzordan-instagramda-rus-ulusal-marsina-engel-kaldirilsin-talebi-telife-tabi-tutulamaz-1050465286.html

Roskomnadzor’dan Instagram’da 'Rus ulusal marşına engel kaldırılsın' talebi: Telife tabi tutulamaz

Roskomnadzor’dan Instagram’da 'Rus ulusal marşına engel kaldırılsın' talebi: Telife tabi tutulamaz

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook’tan (yeni adıyla Meta) Vesti Altay haber ajansının Instagram... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T05:52+0300

2021-11-04T05:52+0300

2021-11-04T05:52+0300

dünya

rusya

roskomnadzor

ulusal marş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1044642736_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f41b1522568a3a1adf04c89cebce4705.jpg

Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, “Facebook Inc şirketine, Rusya ulusal marşını veya parçalarını içeren video görüntülerine tüm kısıtlamaları kaldırma ve bu konuda Roskomnadzor’un bilgilendirilmesi talebini içeren bir mektup gönderildi” ifadesine yer verildi.Instagram’ın, 'telif hakkı ihlalini bahane ederek Rusya ulusal marşının parçalarını içeren videoya kısıtlama getirdiği' belirtilirken Facebook’a gönderilen mektupta, 'ulusal marşlarının telif hakkı konusu olmadığı' anımsatılarak Rusya ulusal marşını içeren video materyallerinin engellenmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi. Roskomnadzor, “Dünyanın her bir ülkesinde, vatandaşlarının devlet simgelerini herkese açık platformlarda paylaşması, ülkelerine olan saygının tezahürü” diye açıkladı.Vesti Altay haber ajansı, Instagram hesabında, Ulusal Birlik Günü vesilesiyle yaptığı paylaşımda, Rusya ulusal marşını çalan orkestranın görüntülerini paylaşmıştı. Video, paylaşıldıktan bir dakika sonra engellenmişti.Instagram’ın açıklamasında, videonun, Alman Alles was zahlt dizinde çalan ve telif hakkı olan bir müziğin çaldığı ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20210421/rusyadan-instagrama-rus-ulusal-marsina-uyguladigi-kisitlamayi-kaldirma-talebi-1044322461.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, roskomnadzor, ulusal marş