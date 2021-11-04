Rusya: İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “3 Kasım günü gece saat 2.00 sularında, İsrail Hava Kuvvetleri’nin iki adet F-16 taktik savaş uçağı, Şam bölgesinin El-Kisva yerleşiminde bulunan Suriye hükümet güçlerine ait lojistik tesislere füzeli saldırı gerçekleştirdi” diye açıkladı.Saldırıda, küçük maddi hasarın oluştuğu kaydedilen açıklamada, Suriyeli askerler arasında kaybın yaşanmadığı vurgulandı.‘Beyaz Miğferler yeni provokasyon peşinde’Kulit, insani yardım örgütü olarak lanse edilen Beyaz Miğferler örgütünün üyelerinin, hükümet güçlerini sivil tesisleri ve sivil halkı hedef alan saldırıda bulunmakla suçlamak amacıyla provokasyon hazırlıklarına başladığı yönünde bilgi aldıklarını bildirdi.Beyaz Miğferler üyelerinin, mizansen çekimlerde Kafer-Kermin ve Sarmada yerleşimlerinin sakinlerini kullanmak istediğini anlatan Kulit, “Provokasyonu haberleştirme amacıyla, İdlib gerilimi azaltma bölgesine gelen İngilizce yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcilerinin çekilmesi planlanıyor” ifadesini kullandı.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 2 savaş uçağının Suriye’nin hava sahasına girmeden Şam bölgesindeki askeri tesislere füzelerle saldırdığını belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “3 Kasım günü gece saat 2.00 sularında, İsrail Hava Kuvvetleri’nin iki adet F-16 taktik savaş uçağı, Şam bölgesinin El-Kisva yerleşiminde bulunan Suriye hükümet güçlerine ait lojistik tesislere füzeli saldırı gerçekleştirdi” diye açıkladı.
Saldırıda, küçük maddi hasarın oluştuğu kaydedilen açıklamada, Suriyeli askerler arasında kaybın yaşanmadığı vurgulandı.
‘Beyaz Miğferler yeni provokasyon peşinde’
Kulit, insani yardım örgütü olarak lanse edilen Beyaz Miğferler örgütünün üyelerinin, hükümet güçlerini sivil tesisleri ve sivil halkı hedef alan saldırıda bulunmakla suçlamak amacıyla provokasyon hazırlıklarına başladığı yönünde bilgi aldıklarını bildirdi.
Beyaz Miğferler üyelerinin, mizansen çekimlerde Kafer-Kermin ve Sarmada yerleşimlerinin sakinlerini kullanmak istediğini anlatan Kulit, “Provokasyonu haberleştirme amacıyla, İdlib gerilimi azaltma bölgesine gelen İngilizce yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcilerinin çekilmesi planlanıyor” ifadesini kullandı.