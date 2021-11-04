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Sergen Yalçın: Kaybedilen maçların, oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil
Sergen Yalçın: Kaybedilen maçların, oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting Lizbon karşısında 'ağır bir mağlubiyet' aldıklarını belirterek, "Kaybedilen maçların, oynanan oyunların... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T02:07+0300
2021-11-04T02:08+0300
spor
sergen yalçın
beşiktaş
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Sporting Lizbon karşısında alınan 4-0'lık skoru "ağır bir mağlubiyet" olarak değerlendirdi.Yalçın, karşılaşmanın ardından Jose Alvalade Stadı'nda tek soru alarak basın toplantısı düzenledi."Kaybedilen maçların, oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil" diyen Yalçın şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211104/besiktas-sporting-lizbona-yenildi-1050462430.html
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sergen yalçın, beşiktaş

Sergen Yalçın: Kaybedilen maçların, oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil

02:07 04.11.2021 (güncellendi: 02:08 04.11.2021)
© İHA / MANUEL DE ALMEIDAUEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Sporting Lizbon ile Beşiktaş takımları Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Jose Alvalade Stadı’nda karşı karşıya geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Sporting Lizbon ile Beşiktaş takımları Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Jose Alvalade Stadı’nda karşı karşıya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© İHA / MANUEL DE ALMEIDA
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting Lizbon karşısında 'ağır bir mağlubiyet' aldıklarını belirterek, "Kaybedilen maçların, oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Sporting Lizbon karşısında alınan 4-0'lık skoru "ağır bir mağlubiyet" olarak değerlendirdi.
Yalçın, karşılaşmanın ardından Jose Alvalade Stadı'nda tek soru alarak basın toplantısı düzenledi.
"Kaybedilen maçların, oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil" diyen Yalçın şunları kaydetti:
"Bazen istediğiniz şeyler olmuyor. Tabii ki ağır bir mağlubiyet aldık ama oyunun 30 dakikalık bölümünde çok da pozisyon yoktu. Hakem arkadaşın yarattığı bir penaltı ile moralimiz bozuldu ve sonrasında rakip, skor avantajı ve daha motivasyon olarak skoru artırdı. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bundan sonra önümüze bakmalıyız. Moral ve motivasyon olarak çok çabuk oyuncuları toparlamak, lige geri dönmek gerekiyor. Hayat devam ediyor. Önümüzdeki müsabakalara hazırlanmak zorundayız."
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Sporting Lizbon ile Beşiktaş takımları Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Jose Alvalade Stadı’nda karşı karşıya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
SPOR
Beşiktaş, Sporting Lizbon'a yenildi
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