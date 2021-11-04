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Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi
Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi
Hidayet Türkoğlu, bir kez daha Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına seçildi. 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T14:53+0300
2021-11-04T15:12+0300
hidayet türkoğlu
türkiye basketbol federasyonu
spor
seçim
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JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda 171 delege oy kullanırken, tüm oylar geçerli oldu.Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu, oyların 108'ini alarak ikinci kez bu göreve getirildi. Diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oyda kaldı.'3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum'Başkanlığa tekrar seçilen Hidayet Türkoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, şunları söyledi:Türkoğlu'nun yeni döneminde yönetim kurulu asil üye listesinde şu isimler yer aldı:Ali Haluk San, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Kemal Dinçer, Mehmet Fatih Öztürk, Mert Mecit Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Muzaffer Yıldırım, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Şirin Karadeniz, Yılmaz Argüden.
https://tr.sputniknews.com/20211013/tbf-baskani-turkoglu-son-5-yilda-basketbola-degerler-kattik-1049786164.html
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hidayet türkoğlu, türkiye basketbol federasyonu, seçim

Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi

14:53 04.11.2021 (güncellendi: 15:12 04.11.2021)
© AAHidayet Türkoğlu
Hidayet Türkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AA
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Hidayet Türkoğlu, bir kez daha Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına seçildi.
JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda 171 delege oy kullanırken, tüm oylar geçerli oldu.
Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu, oyların 108'ini alarak ikinci kez bu göreve getirildi. Diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oyda kaldı.

'3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum'

Başkanlığa tekrar seçilen Hidayet Türkoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, şunları söyledi:
"Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler gibi yanlışlarımız da oldu. Sizler bizi tekrar buraya seçtiniz. Önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. İnşallah hep beraber Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Beraber dostça basketbolu iyi yerlere getireceğiz. Oy veren, vermeyen herkes baş tacı. Önümüzdeki hafta hepinizi elinizi sıkmak için ziyaret edeceğim. Tekrar teşekkürler."
Türkoğlu'nun yeni döneminde yönetim kurulu asil üye listesinde şu isimler yer aldı:
Ali Haluk San, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Kemal Dinçer, Mehmet Fatih Öztürk, Mert Mecit Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Muzaffer Yıldırım, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Şirin Karadeniz, Yılmaz Argüden.
Hidayet Türkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
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