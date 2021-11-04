https://tr.sputniknews.com/20211104/sulfurik-asit-yuklu-tanker-devrildi-yol-guvenlik-geregi-kapatildi-1050461847.html

Sülfürik Asit yüklü tanker devrildi: Yol, güvenlik gereği kapatıldı

Sülfürik Asit yüklü tanker devrildi: Yol, güvenlik gereği kapatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sülfürik asit yüklü tırın tankeri devrildi ve yangın çıktı. Alev topuna dönen tanker İnegöl İtfaiye ekiplerince söndürüldü... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T01:08+0300

2021-11-04T01:08+0300

2021-11-04T01:08+0300

türkiye

bursa

trafik kazası

sülfürik asit

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Olay; saat 22.00 sıralarında İnegöl-Domaniç karayolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Domaniç istikametine seyir halinde olan sürücü Muhittin Bilgen(45) yönetimindeki sülfürik asit yüklü tırın üzerindeki asitin yüklü olduğu tanker kısmı virajda devrildi. Kaza sonucu tırda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen araçtan sürücü zorlukla çıkarken yangın nedeniyle karayolu kapandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken tanker kullanılamaz hale geldi. Tanker içindeki asit tarım arazilerine aktı. Olay yerine gelen İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yola dökülen asit yüzünden güvenlik gereği Jandarma komutanlığı ekiplerince yol ulaşıma kapatıldı. Durum Bursa İl Çevre ve Şehircilik ile AFAD ekiplerine bildirildi. Tankerdeki asitin başka bir tankere tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

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bursa, trafik kazası, sülfürik asit