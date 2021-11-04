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Tayvanlı öğretmen Pornhub'da matematik dersi veriyor: 'Artık videolarda yalnızca ben olmayacağım'
10:26 04.11.2021 (güncellendi: 10:29 04.11.2021)
© AFP 2021 / ETHAN MILLERPornhub
© AFP 2021 / ETHAN MILLER
Tayvan'da girişimci ruhlu bir öğretmen matematiği 'seksi' hale getirmek için kolları sıvadı.
Dünyanın en büyük porno sitelerinden Pornhub üzerinden matematik dersleri veren Tayvanlı Chang Hsu'nun kullanıcı adı 'changhsumath666.' 34 yaşındaki öğretmenin 'Play Hard, Study Hard' adlı hesabının 7 bine takın abonesi var, videoları da 1.9 milyon kez izlendi.
Bu kadar popüler hale geleceğini tahmin ettiğini söyleyen ve "Özel yerlerde özel şeyler yaparsanız ilgi çekersiniz" diyen Chang, 230 videosunun tamamında, platformdaki diğer videolarda olduğun aksine giyinik.
Taiwanese math teacher uses Pornhub to reach more students https://t.co/yFLbVSNNOQ pic.twitter.com/Hu7M9J6IBx— New York Post (@nypost) November 3, 2021
Başta hesabını takip edenlerin derdinin matematik öğrenmek olmadığını ama bu eşsiz stratejisi sayesinde zamanla yeni öğrencilere ulaştığını anlatan Chang farklı çevrimiçi platformlar üzerinden dersler vererek yılda neredeyse 270 bin dolar kazandı.
Matematik alanında yüksek lisans diploması olan, Pornhub projesine ise geçen yıl başlayan Chang, "Çevrimiçi ders verme piyasası bir hayli rekabetçi" dedi, YouTube'da da bu yüzden tutunamadığını söyledi.
No joke: Taiwanese math teacher gives hardcore calculus lessons on Pornhub https://t.co/2qw4GkgZ3J pic.twitter.com/wQiNOPlyPV— AsiaOne (@asiaonecom) October 28, 2021
Bunun üzerine kendisine "Hedefimdeki öğrencileri, mesela üniversite öğrencilerini nereden bulurum?" sorusu soran ve aklına yetişkinlerin girdiği bu tür video platformları gelen Chang, "Çok gizli bilgi, şimdilik şu kadarını söyleyebilirim ki bundan böyle videolarda yalnızca ben olmayacağım" diyerek kendini nasıl geliştireceğine dair de ipucu verdi.
“Many students who need a teacher who can teach math know me through Pornhub, and some of them buy my course,” the 34-year-old teacher said.https://t.co/5DAuCi6NS8— Yahoo Singapore (@YahooSG) October 28, 2021