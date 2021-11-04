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https://tr.sputniknews.com/20211104/yargitay-cilem-dogana-verilen-15-yillik-hapis-cezasini-onadi-1050469474.html
Çilem Doğan, yeniden cezaevine girecek
Çilem Doğan, yeniden cezaevine girecek
Yargıtay, kendisine şiddet uygulayan ve seks işçiliğine zorlayan kocası Hasan Karabulut’u öldüren ve 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan’ın cezasını onadı... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T11:18+0300
2021-11-04T12:04+0300
türkiye
çilem doğan
hapis cezası
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Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye edilen Çilem Doğan'ın Yargıtay'a gönderilen davası sonuçlandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Çilem Doğan’a verilen 15 yıllık hapis cezası kararını onadı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine girecek.'8 yaşındaki kızımı mahkum ettiler'Hapis cezasının onanmasının ardından DHA’ya konuşan Çilem Doğan, böyle bir karar beklemediğini ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Yıllarca şiddet gördüğünü ve kızıyla hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Doğan, “Bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu hapsettiler. 8 yaşındaki kız çocuğu hem annesiz hem babasız büyüyecek. Beni aslında mahkum etmediler. 8 yaşındaki bir kız çocuğunu sahipsiz bıraktılar. Çok üzgünüm. Adalete olan inancımı kaybettim. Mücadelemiz devam edeceğiz. Bir şekilde kazanacağız” dedi.Karar, Ceza Genel Kurulu'na taşınacakDoğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu ise alınan kararı Ceza Genel Kurulu’na taşıyıp karar düzeltme talep edeceklerini ve bu durumun adil olmadığını belirterek, kararın erkek şiddetini cesaretlendireceğini ifade etti.Ne olmuştu?İki buçuk yıl süren evliliğinde defalarca şiddete maruz kalan Çilem Doğan, kocasını defalarca karakola şikayet etti, dokuz kez koruma koruma kararı çıkarttı. Kocası Hasan Karabulut hakkında eşine yönelik tehdit, yaralama suçlarından asliye ceza mahkemelerinde altı ayrı dava açıldı. 8 Temmuz 2015’te Çilem Doğan kendisine şiddet uygulayan ve seks işçiliği yapmaya zorlayan kocası Hasan Karabulut’u, yatak odalarında kocasının silahıyla öldürdü. Ardından polise teslim oldu.Doğan’a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada olay günü şiddet olmadığı iddia edilerek, meşru müdafaa olmadığı gerekçesi ile “Ağır tahrik altında kasten öldürme” suçundan 18 yıl hapis cezası verildi, mahkemedeki iyi hali nedeniyle cezasını 15 yıla düşürüldü. Oy çokluğuyla alınan karara karşı Mahkeme Başkanı Ogün Madan, Çilem’in eyleminin meşru müdafaa sayılması ve ceza verilmemesi gerektiği yönünde muhalefet şerhi düştü. Avukatların başvurusu üzerine mahkeme heyeti Doğan’ı 20 Haziran 2016’da 50 bin lira kefaletle tahliye etti.
https://tr.sputniknews.com/20160620/cilem-dogan-tahliye-1023464599.html
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çilem doğan, hapis cezası

Çilem Doğan, yeniden cezaevine girecek

11:18 04.11.2021 (güncellendi: 12:04 04.11.2021)
© DHAAdana / Çilem Doğan
Adana / Çilem Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© DHA
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Yargıtay, kendisine şiddet uygulayan ve seks işçiliğine zorlayan kocası Hasan Karabulut’u öldüren ve 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan’ın cezasını onadı. Tutuksuz yargılanan Doğan, cezaevine girecek.
Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye edilen Çilem Doğan'ın Yargıtay'a gönderilen davası sonuçlandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Çilem Doğan’a verilen 15 yıllık hapis cezası kararını onadı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine girecek.

'8 yaşındaki kızımı mahkum ettiler'

Hapis cezasının onanmasının ardından DHA’ya konuşan Çilem Doğan, böyle bir karar beklemediğini ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Yıllarca şiddet gördüğünü ve kızıyla hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Doğan, “Bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu hapsettiler. 8 yaşındaki kız çocuğu hem annesiz hem babasız büyüyecek. Beni aslında mahkum etmediler. 8 yaşındaki bir kız çocuğunu sahipsiz bıraktılar. Çok üzgünüm. Adalete olan inancımı kaybettim. Mücadelemiz devam edeceğiz. Bir şekilde kazanacağız” dedi.

Karar, Ceza Genel Kurulu'na taşınacak

Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu ise alınan kararı Ceza Genel Kurulu’na taşıyıp karar düzeltme talep edeceklerini ve bu durumun adil olmadığını belirterek, kararın erkek şiddetini cesaretlendireceğini ifade etti.

Ne olmuştu?

İki buçuk yıl süren evliliğinde defalarca şiddete maruz kalan Çilem Doğan, kocasını defalarca karakola şikayet etti, dokuz kez koruma koruma kararı çıkarttı. Kocası Hasan Karabulut hakkında eşine yönelik tehdit, yaralama suçlarından asliye ceza mahkemelerinde altı ayrı dava açıldı. 8 Temmuz 2015’te Çilem Doğan kendisine şiddet uygulayan ve seks işçiliği yapmaya zorlayan kocası Hasan Karabulut’u, yatak odalarında kocasının silahıyla öldürdü. Ardından polise teslim oldu.
Doğan’a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada olay günü şiddet olmadığı iddia edilerek, meşru müdafaa olmadığı gerekçesi ile “Ağır tahrik altında kasten öldürme” suçundan 18 yıl hapis cezası verildi, mahkemedeki iyi hali nedeniyle cezasını 15 yıla düşürüldü. Oy çokluğuyla alınan karara karşı Mahkeme Başkanı Ogün Madan, Çilem’in eyleminin meşru müdafaa sayılması ve ceza verilmemesi gerektiği yönünde muhalefet şerhi düştü. Avukatların başvurusu üzerine mahkeme heyeti Doğan’ı 20 Haziran 2016’da 50 bin lira kefaletle tahliye etti.
Kendisine şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan eşi Hasan Karabulut’u öldürdüğü için 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan’ın nakdi kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2016
DÜNYA
50 bin lira kefalet ödendi: Çilem Doğan artık özgür
20 Haziran 2016, 20:12
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