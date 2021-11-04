https://tr.sputniknews.com/20211104/yargitay-cilem-dogana-verilen-15-yillik-hapis-cezasini-onadi-1050469474.html

Çilem Doğan, yeniden cezaevine girecek

Çilem Doğan, yeniden cezaevine girecek

Yargıtay, kendisine şiddet uygulayan ve seks işçiliğine zorlayan kocası Hasan Karabulut’u öldüren ve 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan’ın cezasını onadı... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T11:18+0300

2021-11-04T11:18+0300

2021-11-04T12:04+0300

türkiye

çilem doğan

hapis cezası

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Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye edilen Çilem Doğan'ın Yargıtay'a gönderilen davası sonuçlandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Çilem Doğan’a verilen 15 yıllık hapis cezası kararını onadı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine girecek.'8 yaşındaki kızımı mahkum ettiler'Hapis cezasının onanmasının ardından DHA’ya konuşan Çilem Doğan, böyle bir karar beklemediğini ve büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Yıllarca şiddet gördüğünü ve kızıyla hayatta kalma mücadelesi verdiğini dile getiren Doğan, “Bu kararla aslında beni değil 8 yaşındaki kız çocuğunu hapsettiler. 8 yaşındaki kız çocuğu hem annesiz hem babasız büyüyecek. Beni aslında mahkum etmediler. 8 yaşındaki bir kız çocuğunu sahipsiz bıraktılar. Çok üzgünüm. Adalete olan inancımı kaybettim. Mücadelemiz devam edeceğiz. Bir şekilde kazanacağız” dedi.Karar, Ceza Genel Kurulu'na taşınacakDoğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu ise alınan kararı Ceza Genel Kurulu’na taşıyıp karar düzeltme talep edeceklerini ve bu durumun adil olmadığını belirterek, kararın erkek şiddetini cesaretlendireceğini ifade etti.Ne olmuştu?İki buçuk yıl süren evliliğinde defalarca şiddete maruz kalan Çilem Doğan, kocasını defalarca karakola şikayet etti, dokuz kez koruma koruma kararı çıkarttı. Kocası Hasan Karabulut hakkında eşine yönelik tehdit, yaralama suçlarından asliye ceza mahkemelerinde altı ayrı dava açıldı. 8 Temmuz 2015’te Çilem Doğan kendisine şiddet uygulayan ve seks işçiliği yapmaya zorlayan kocası Hasan Karabulut’u, yatak odalarında kocasının silahıyla öldürdü. Ardından polise teslim oldu.Doğan’a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada olay günü şiddet olmadığı iddia edilerek, meşru müdafaa olmadığı gerekçesi ile “Ağır tahrik altında kasten öldürme” suçundan 18 yıl hapis cezası verildi, mahkemedeki iyi hali nedeniyle cezasını 15 yıla düşürüldü. Oy çokluğuyla alınan karara karşı Mahkeme Başkanı Ogün Madan, Çilem’in eyleminin meşru müdafaa sayılması ve ceza verilmemesi gerektiği yönünde muhalefet şerhi düştü. Avukatların başvurusu üzerine mahkeme heyeti Doğan’ı 20 Haziran 2016’da 50 bin lira kefaletle tahliye etti.

https://tr.sputniknews.com/20160620/cilem-dogan-tahliye-1023464599.html

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çilem doğan, hapis cezası