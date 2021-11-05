https://tr.sputniknews.com/20211105/abdulkadir-selvi-asgari-ucret-ne-kadar-olacak-1050503044.html

Abdulkadir Selvi: Asgari ücret ne kadar olacak?

Abdulkadir Selvi: Asgari ücret ne kadar olacak?

Abdulkadir Selvi, asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde durulduğunu yazdı. Selvi, yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T09:26+0300

2021-11-05T09:26+0300

2021-11-05T09:26+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

türkiye

enflasyon

yoksulluk

ekonomik kriz

asgari ücret

zam

ekonomi

fakirlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101889/58/1018895898_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8a074c09d20bb735d0595f70baee5d8c.jpg

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısının 'Asgari ücret ne kadar olacak?' başlıklı kısmında; Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan çıkış yollarını masaya yatırdı.Selvi, kamuoyunda çarenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak görüldüğünü öne sürdü ve şunları kaydetti:'Erdoğan fakir fukaranın sıkıntısını yüreğinde hisseden biri'"Ekonomiyle ilgili sorunları çözmek en çok Erdoğan’ın yapabileceği bir şey" ifadelerini kullanan Selvi, sebebini de şu sözlerle açıkladı:'Asgari ücret ne kadar yükselirse yükselsin kimseyi tatmin etmeyecek'Asgari ücret beklentisinin yükseltilmesinin doğru olmadığını söyleyen Abdulkadir Selvi, "Asgari ücretin artırılması da bunun başında geliyor. Ama asgari ücretle ilgili olarak yanlış bir tartışma yürütüldüğünü görüyorum. Rakamlar havada uçuşuyor. Öyle yüksek rakamlar söyleniyor ki asgari ücret ne kadar yükseltilirse yükseltilsin kimseyi tatmin etmeyecek. Beklentinin bu kadar yükseltilmesi doğru değil. Asgari ücretin yükseltilmesi yönünde çalışma yapılıyor. Asgari ücret net olarak 2 bin 825 TL. Önümüzdeki yıl için asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde duruluyor. Sadece asgari ücretin artırılması değil, hane halkının gelir seviyesini yükseltmek için bir dizi hazırlık yürütülüyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211104/elvan-cumhurbaskanimizin-en-hassas-oldugu-hususlardan-biri-vatandasimizin-enflasyona-ezdirilmemesi-1050489810.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, türkiye, enflasyon, yoksulluk, ekonomik kriz, asgari ücret, zam, ekonomi, fakirlik, alım gücü, cumhuriyet halk partisi (chp)