https://tr.sputniknews.com/20211105/cip-sikintisi-nintendo-switch-satislarini-vurabilir-1050505828.html

Çip sıkıntısı, Nintendo Switch satışlarını vurabilir

Çip sıkıntısı, Nintendo Switch satışlarını vurabilir

Daha önce Apple'ın tablet üretimini yarıya indirmesine sebep olan çip sıkıntısı nedeniyle Nintendo Switch'in satış tahminleri 1.5 milyon adet düşürüldü. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T11:10+0300

2021-11-05T11:10+0300

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Bir süredir yaşanan çip sıkıntısı, teknoloji devlerinin üretimine etki ederek satış rakamları üzerinde negatif bir etki yaratıyor.Apple'ın tablet üretimini yarı yarıya düşürmesine neden olan sorun, bu kez de Nintendo'nun ürettiği Switch konsolunun satış rakamlarının düşeceği yönündeki tahmini beraberinde getirdi.Kyoto merkezli oyun devi, daha önce cihaz için 25.5 milyon adet satış tahmininde bulunmuştu ancak bu mali yılda 24 milyon adet satmayı bekliyor.Şirket, yeni tahminin, dünya çapında yaşanan yarı iletken kıtlığı nedeniyle üretim planında yapılan değişiklikten kaynaklandığını duyurdu.Çip üreticisi ARM, geçen günlerde kıtlığın Noel hediyelerini gecikme yaşatacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.Nintendo'dan yapılan açıklamada, "Küresel yarı iletken kıtlığının etkileri nedeniyle üretim planımızdaki değişiklik sonucu yılın ikinci yarısı için sevkiyat tahminimiz düştü" ifadelerine yer verildi.Ancak şirket, açıklamasına bu duruma rağmen oyun satış tahminini yükselterek, önceki rakamın üzerine 10 milyon ekledi.Şirket, 200 milyon konsol oyunu satmayı planlıyor.Öte yandan Çip üreticisi ARM'nin CEO'su Simon Segars, düzenlenen bir konferansta, arz ve talep arasındaki uyumsuzluğun şimdiye kadar görülen en yüksek düzeyde olduğunu ve çip tedarikinin 60 haftayı bulabileceğini söyledi.Xbox Series X ve PlayStation 5 gibi yeni nesil oyun konsollarında da pandeminin başlangıcından bu yana yükselen talep karşılanamıyor.Eylül ayında Xbox yöneticisi Phil Spencer, yeni nesil konsolların arz sıkıntısının sadece çiplerle ilgili değil, birçok konudan sıkıntı çektiğini ve durumun Noel'den sonra da devam edeceğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211029/applein-satislari-beklentileri-karsilayamadi-1050287197.html

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apple, oyun, nintendo, çip, konsolosluk, satış