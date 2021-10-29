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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211029/applein-satislari-beklentileri-karsilayamadi-1050287197.html
Apple'ın satışları beklentileri karşılayamadı
Apple'ın satışları beklentileri karşılayamadı
ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 29 artışla 83.4 milyar dolara ulaşmasına rağmen piyasa... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T02:35+0300
2021-10-29T02:35+0300
ekonomi
abd
apple
piyasa
satış
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Apple, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıklandı.Apple'dan yapılan açıklamaya göre, 25 eylülde sona eren 3 aylık dönem bilançosunda dördüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artarak 83,4 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 64,7 milyar dolar gelir elde etmişti.Kaydedilen artışa rağmen piyasa beklentilerinin gerisinde kalan şirket gelirinin, bu dönemde 84,9 milyar dolar olması öngörülüyordu.Firmanın geçen yılın aynı döneminde 12,7 milyar dolar olan net karı ise yüzde 62,2 artarak 20,6 milyar dolara yükseldi. Şirketin hisse başına karı, bu dönemde 0,73 dolardan 1,24 dolara çıktı.iPhone satışlarında artışBu dönemde Apple'ın akıllı telefon, tablet ve bilgisayar satışları artış gösterdi.iPhone satışlarının tutarı, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artarak 38,9 milyar dolara yükseldi.Aynı dönemde iPad satışları yüzde 21,4 artışla 8,3 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 1,6 artarak 9,2 milyar dolara ulaştı.Arz kısıtları Apple'a 6 milyar dolara mal olduApple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin, "6 milyar dolara mal olduğunu tahmin ettiğimiz, beklenenden daha büyük olan arz kısıtlarına rağmen çok güçlü bir performans sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.Cook, tedarik zinciri sıkıntılarının, sektör genelindeki çip sorunu ile Güneydoğu Asya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu üretim kesintilerinden kaynaklandığını ifade etti.Arz sıkıntılarına rağmen ekim-aralık döneminde daha güçlü bir gelir artışı beklediklerini belirten Cook, Kovid-19 salgınıyla ilgili üretim kesintilerinin büyük ölçüde iyileştiğini, çip sıkıntılarının ise devam ettiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211027/abdli-teknoloji-sirketleri-gelirlerini-artirdi-1050215766.html
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abd, apple, piyasa, satış

Apple'ın satışları beklentileri karşılayamadı

02:35 29.10.2021
© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINSiPhone 13'ün satışları başladı
iPhone 13'ün satışları başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
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ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 29 artışla 83.4 milyar dolara ulaşmasına rağmen piyasa beklentilerini karşılayamadı.
Apple, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıklandı.
Apple'dan yapılan açıklamaya göre, 25 eylülde sona eren 3 aylık dönem bilançosunda dördüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artarak 83,4 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 64,7 milyar dolar gelir elde etmişti.
Kaydedilen artışa rağmen piyasa beklentilerinin gerisinde kalan şirket gelirinin, bu dönemde 84,9 milyar dolar olması öngörülüyordu.
Firmanın geçen yılın aynı döneminde 12,7 milyar dolar olan net karı ise yüzde 62,2 artarak 20,6 milyar dolara yükseldi. Şirketin hisse başına karı, bu dönemde 0,73 dolardan 1,24 dolara çıktı.

iPhone satışlarında artış

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon, tablet ve bilgisayar satışları artış gösterdi.
iPhone satışlarının tutarı, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artarak 38,9 milyar dolara yükseldi.
Aynı dönemde iPad satışları yüzde 21,4 artışla 8,3 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 1,6 artarak 9,2 milyar dolara ulaştı.
Google - Apple - Microsoft - Amazon - Facebook - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
DÜNYA
ABD'li teknoloji şirketleri gelirlerini artırdı
27 Ekim, 06:56

Arz kısıtları Apple'a 6 milyar dolara mal oldu

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin, "6 milyar dolara mal olduğunu tahmin ettiğimiz, beklenenden daha büyük olan arz kısıtlarına rağmen çok güçlü bir performans sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.
Cook, tedarik zinciri sıkıntılarının, sektör genelindeki çip sorunu ile Güneydoğu Asya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu üretim kesintilerinden kaynaklandığını ifade etti.
Arz sıkıntılarına rağmen ekim-aralık döneminde daha güçlü bir gelir artışı beklediklerini belirten Cook, Kovid-19 salgınıyla ilgili üretim kesintilerinin büyük ölçüde iyileştiğini, çip sıkıntılarının ise devam ettiğini kaydetti.
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