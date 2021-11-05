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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T21:49+0300
2021-11-05T21:49+0300
2021-11-05T21:49+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
libya
abdulhamid dibeybe
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dibeybe'yi kabulü, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.
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recep tayyip erdoğan, libya, abdulhamid dibeybe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dibeybe'yi kabulü, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.