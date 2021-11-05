Eski MİT yetkilisi Eymür: Yeşil'e Başbakanlık Kartı verilmişti, Kolordu toplantılarına katılıyordu

Elektrik kullanmadım hiçbir zaman. Falaka vardır, klasik. Falaka attım. Eğer bir insan ağır bir ceza alacak bir iş yaptıysa, bu insanın konuşması lazımsa, yaptığını biliyorsanız, bunu bir şekilde ikna etmeniz lazım. Eğer iyilikse bunu ikna edemiyorsanız daha şiddetli yollara başvuruyorsunuz. Neticede şöyle bir şey söyleyeceğim, beni bugüne kadar hiç şikayet eden kimse çıktı mı? Dündar Kılıç'ın ne anlattığını hatırlıyor musunuz? Tekerlek sokuyorlar, yuvarlıyorlar diyordu. İlk defa duyduğum bir şey. Elektrik kullanmadım hiçbir zaman. Falaka vardır, klasik. Falaka attım. Eğer bir insan ağır bir ceza alacak bir iş yaptıysa, bu insanın konuşması lazımsa, yaptığını biliyorsanız, bunu bir şekilde ikna etmeniz lazım. Eğer iyilikse bunu ikna edemiyorsanız daha şiddetli yollara başvuruyorsunuz. Neticede şöyle bir şey söyleyeceğim, beni bugüne kadar hiç şikayet eden kimse çıktı mı? Dündar Kılıç'ın ne anlattığını hatırlıyor musunuz? Tekerlek sokuyorlar, yuvarlıyorlar diyordu. İlk defa duyduğum bir şey.

Dündar Kılıç'ın alınması tamamen genelkurmayın isteği üzerinedir. Dündar Kılıç'ın alınması tamamen genelkurmayın isteği üzerinedir.

Devlet bir takım yöntemler kullanabilir yani, onu söylemek istiyorum. Öldürme yöntemi değil tabi. Daha önce devletin kullandığı Yeşil gibi adamlar bir takım eylemler yapmıştı, bu gibi. Devlet bir takım yöntemler kullanabilir yani, onu söylemek istiyorum. Öldürme yöntemi değil tabi. Daha önce devletin kullandığı Yeşil gibi adamlar bir takım eylemler yapmıştı, bu gibi.

Dünyanın her yerinde o tip cinayetler oluyor, sadece Türkiye'de değil. Kennedy cinayetini hatırlat mısınız? Türkiye'ye mahsus değil ki. Dünyanın her yerinde o tip cinayetler oluyor, sadece Türkiye'de değil. Kennedy cinayetini hatırlat mısınız? Türkiye'ye mahsus değil ki.

Uğur Mumcu muteber bir insandı. Kendisini çok takdir ettiğim bir insandı, ara sıra görüşüyordum. Aramız gayet iyiydi. Uğur Mumcu'nun ölümünden sonra ben bunu belirttim, Bulgaristan'la bile arası kötüydü. Uğur Mumcu muteber bir insandı. Kendisini çok takdir ettiğim bir insandı, ara sıra görüşüyordum. Aramız gayet iyiydi. Uğur Mumcu'nun ölümünden sonra ben bunu belirttim, Bulgaristan'la bile arası kötüydü.

Mehmet Ağar'a sormak lazım, ne manada söyledi bilmiyorum. Bizde bir arkadaşımız vardı, Yavuz Ataş diye. Uğur Mumcu cinayetinde kendisi görevli olmadığı halde araştırma yapmış. Dikkatimizi çekti o zaman. MİT Müsteşarı da kendisine görev vermedik niye gittin diye sormuş. Mehmet Ağar'a sormak lazım, ne manada söyledi bilmiyorum. Bizde bir arkadaşımız vardı, Yavuz Ataş diye. Uğur Mumcu cinayetinde kendisi görevli olmadığı halde araştırma yapmış. Dikkatimizi çekti o zaman. MİT Müsteşarı da kendisine görev vermedik niye gittin diye sormuş.

(Abdullah Çatlı) Bu benim dışımda olan bir şey, benimle alakası yok. İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş'in bir operasyonudur, ben muhaliftim buna. ASALA'ya karşı kullanıldılar sözde. Ben başından beri muhaliftim çünkü uyuşturucu işi yapıyorlardı ve Kürtlerle işbirliği yapıyorlardı bir yerde. Milliyetçi bir grup, Kürtlerle işbirliği yapıyor. Kürtler dediğim PKK'lılarla iş yapıyorlardı. Bu sahte kimlik, uzmanlıklar bizimkiler (MİT) verdi. Türkiye'ye döndükten sonra şeyi bilmiyorum. (Abdullah Çatlı) Bu benim dışımda olan bir şey, benimle alakası yok. İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş'in bir operasyonudur, ben muhaliftim buna. ASALA'ya karşı kullanıldılar sözde. Ben başından beri muhaliftim çünkü uyuşturucu işi yapıyorlardı ve Kürtlerle işbirliği yapıyorlardı bir yerde. Milliyetçi bir grup, Kürtlerle işbirliği yapıyor. Kürtler dediğim PKK'lılarla iş yapıyorlardı. Bu sahte kimlik, uzmanlıklar bizimkiler (MİT) verdi. Türkiye'ye döndükten sonra şeyi bilmiyorum.

Yeşil'i yurt dışında kullandık. Yeşil'de bize gelmeden evvel başbakanlık kartı verilmişti. Kolordu toplantılarına katılıyordu Güneydoğu'da. Mahmut Yıldırım'ı kastediyorum evet. Yeşil, ilk bizim Elazığ elemanı olarak göreve başlamış gençliğinde. Ondan sonra askerlerle çalışmaya başlayınca bizimkiler bırakmışlar. Sonra Güneydoğu bölgesinden çıkarıldı ve Ankara'ya yerleşti, yerleşince eskiden kendisini tanıyanlar bizim yurt dışı faaliyetlerimizde yararlı olabileceğini söylediler. Prosedürlere uyarak kendisinden faydalandık. Böyle adam kullanılır mı diyeceksiniz. Bizim yönetmeliklerimiz son derece uygun, temiz adam bizim işimize yaramıyor. Bizim için suç işlemedi. Biz bir kere onu sorguya aldık, bu konularla ilgili, bir para meselesi vardı. Fakat hep bu paraları daha önce de paylaşıyordu. İbrahim Şahin'le filan epey paylaştığını anlatıyordu. Yeşil'i yurt dışında kullandık. Yeşil'de bize gelmeden evvel başbakanlık kartı verilmişti. Kolordu toplantılarına katılıyordu Güneydoğu'da. Mahmut Yıldırım'ı kastediyorum evet. Yeşil, ilk bizim Elazığ elemanı olarak göreve başlamış gençliğinde. Ondan sonra askerlerle çalışmaya başlayınca bizimkiler bırakmışlar. Sonra Güneydoğu bölgesinden çıkarıldı ve Ankara'ya yerleşti, yerleşince eskiden kendisini tanıyanlar bizim yurt dışı faaliyetlerimizde yararlı olabileceğini söylediler. Prosedürlere uyarak kendisinden faydalandık. Böyle adam kullanılır mı diyeceksiniz. Bizim yönetmeliklerimiz son derece uygun, temiz adam bizim işimize yaramıyor. Bizim için suç işlemedi. Biz bir kere onu sorguya aldık, bu konularla ilgili, bir para meselesi vardı. Fakat hep bu paraları daha önce de paylaşıyordu. İbrahim Şahin'le filan epey paylaştığını anlatıyordu.

Babaların merhaba dediğimiz vardı, bilgi aldığımız vardı, sorguya aldığımız vardı.

Şimdi, Kaşif Kozinoğlu'nun HADEP Başkanı'na eylem yapmak için bir astsubaya emir verdiğini biliyorum. Bu konuda, çok soruş... Kaşif Kozinoğlu benim emrimde çalışıyor, benim haberim yok. Benim altımda Orhan Çoban diye bir emekli bir albay var. Ona bağlı olarak da Kaşif Kozinoğlu çalışıyor. Onun üzerine sual açtım, bu suallerden bir kısmını verdim Gökçer Bey'e. Bu Orhan Çoban'ı da Danıştay Katliamı olmuştu biliyorsunuz, davası olmuştu, o davada kameraları kapatan adam olarak gözaltına almışlardı. Babaların merhaba dediğimiz vardı, bilgi aldığımız vardı, sorguya aldığımız vardı.Şimdi, Kaşif Kozinoğlu'nun HADEP Başkanı'na eylem yapmak için bir astsubaya emir verdiğini biliyorum. Bu konuda, çok soruş... Kaşif Kozinoğlu benim emrimde çalışıyor, benim haberim yok. Benim altımda Orhan Çoban diye bir emekli bir albay var. Ona bağlı olarak da Kaşif Kozinoğlu çalışıyor. Onun üzerine sual açtım, bu suallerden bir kısmını verdim Gökçer Bey'e. Bu Orhan Çoban'ı da Danıştay Katliamı olmuştu biliyorsunuz, davası olmuştu, o davada kameraları kapatan adam olarak gözaltına almışlardı.

Onun söyledikleri, Fethullah'tan 50 bin dolar para aldığımı söyleyen bir adamı ne kadar ciddiye alacağım. Ciddiye almak mümkün mü yani. Onun söyledikleri, Fethullah'tan 50 bin dolar para aldığımı söyleyen bir adamı ne kadar ciddiye alacağım. Ciddiye almak mümkün mü yani.

Bu raporu yazan, bu hikayeyi yazan daha doğrusu Doğu Perinçek. Tamamen uydurma, tamamen yalan. Çiller Özel Örgütü diye bir örgüt yok. Böyle bir örgütte Mehmet Eymür'ün Mehmet Ağar ve Abdullah Çatlı'yla birlikte yönetici olması komik. Bu bir tertip, bu tertibi yapan Mikdat Alpay'lan Doğu Perinçek. Sönmez Bey ya bunu okumadan imzaladı, bunu sormak lazım. Bu raporu yazan, bu hikayeyi yazan daha doğrusu Doğu Perinçek. Tamamen uydurma, tamamen yalan. Çiller Özel Örgütü diye bir örgüt yok. Böyle bir örgütte Mehmet Eymür'ün Mehmet Ağar ve Abdullah Çatlı'yla birlikte yönetici olması komik. Bu bir tertip, bu tertibi yapan Mikdat Alpay'lan Doğu Perinçek. Sönmez Bey ya bunu okumadan imzaladı, bunu sormak lazım.

Sönmez Köksal ise 17 Aralık 1996 tarihli MİT raporu için şunları söyledi: Bunlar basında çıkan iddialarla hazırlanmış bir rapor. Benim imzamın bulunduğu bölümde bu vurgulanır. Raporun verilmesinden sonraki süreç de üzerinde konuşmamam gereken bir süreç. Sönmez Köksal ise 17 Aralık 1996 tarihli MİT raporu için şunları söyledi: Bunlar basında çıkan iddialarla hazırlanmış bir rapor. Benim imzamın bulunduğu bölümde bu vurgulanır. Raporun verilmesinden sonraki süreç de üzerinde konuşmamam gereken bir süreç.

Çiller Özel Örgütü tamamen montajla yapılan bir şey. Çiller'in hataları varsa bu örgütün, size şeyi de yolladım, bununla ilgili döküman da yolladım, Çiller örgütüyle ilgili. Var diyorsanız sizin bildiğiniz bir şey var, onu anlatın ben öğreneyim. Çatlı'lar var, Mehmet Ağar'lar var, öyle bir örgüt var. Bu örgüt işte, 18 cinayetten halen yargılanan bir örgüt. Sizin sorduğunuz Kaşif Kozinoğlu da bu örgütte çalıştı bir ara. Çiller Özel Örgütü tamamen montajla yapılan bir şey. Çiller'in hataları varsa bu örgütün, size şeyi de yolladım, bununla ilgili döküman da yolladım, Çiller örgütüyle ilgili. Var diyorsanız sizin bildiğiniz bir şey var, onu anlatın ben öğreneyim. Çatlı'lar var, Mehmet Ağar'lar var, öyle bir örgüt var. Bu örgüt işte, 18 cinayetten halen yargılanan bir örgüt. Sizin sorduğunuz Kaşif Kozinoğlu da bu örgütte çalıştı bir ara.

Çakıcı'yı bir operasyonda kullandık, ondan sonra benim aram bozulmuştur Çakıcı'yla. Çakıcı'yı ilk alan, görüşen Atasagun'dur. Operasyonlarda kullanmak için Ankara'ya davet ettik, eğitime aldık, 2-3 tane adamı vardı, yurt dışında bir eylem için. Fakat o zaman eğitirken Korkut Eken onu pek beğenmemişti, eğitimlerini o yapıyordu. O operasyon maalesef istediğimiz gibi gitmedi, sızmalar oldu. Benim kullandığım tek şey o faaliyettir. Çakıcı'yı bir operasyonda kullandık, ondan sonra benim aram bozulmuştur Çakıcı'yla. Çakıcı'yı ilk alan, görüşen Atasagun'dur. Operasyonlarda kullanmak için Ankara'ya davet ettik, eğitime aldık, 2-3 tane adamı vardı, yurt dışında bir eylem için. Fakat o zaman eğitirken Korkut Eken onu pek beğenmemişti, eğitimlerini o yapıyordu. O operasyon maalesef istediğimiz gibi gitmedi, sızmalar oldu. Benim kullandığım tek şey o faaliyettir.

Ben hiç sessiz kalmadım, hep bir yerlerde bir şeylerle uğraştım, onları da rapor yazaraktan, şey yaparaktan hiçbir zaman sessiz kalmadım. Hep yaptığım şeyleri müdafaa ettim, çok da başım ağrıdı zaman zaman. Teşkilattan ayrıldım tekrar çağırdılar, tekrar gittim. Ben doğru yaptığımı düşünüyorum, memleketime doğru hizmet ettiğimi düşünüyorum. Ben hiç sessiz kalmadım, hep bir yerlerde bir şeylerle uğraştım, onları da rapor yazaraktan, şey yaparaktan hiçbir zaman sessiz kalmadım. Hep yaptığım şeyleri müdafaa ettim, çok da başım ağrıdı zaman zaman. Teşkilattan ayrıldım tekrar çağırdılar, tekrar gittim. Ben doğru yaptığımı düşünüyorum, memleketime doğru hizmet ettiğimi düşünüyorum.

(Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler açıklaması) Şimdi terörün, çetelerin çok olduğu dönemde her türlü şeyi beklemek lazım. Ben 25 sene önce söyledim siyasi cinayetlere de tevessül edebilirler diye. Her zaman risk var, eğer kontrol edilmiyorsa. Adalet en önemli şey, adalet işlemediği zaman hiçbir şeyi beklememek lazım. (Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler açıklaması) Şimdi terörün, çetelerin çok olduğu dönemde her türlü şeyi beklemek lazım. Ben 25 sene önce söyledim siyasi cinayetlere de tevessül edebilirler diye. Her zaman risk var, eğer kontrol edilmiyorsa. Adalet en önemli şey, adalet işlemediği zaman hiçbir şeyi beklememek lazım.

Yeşil'e (Mahmut Yıldırım) Başbakanlık Kartı verilmişti, Kolordu Komutanlığı toplantılarına katılıyordu. Yeşil'e (Mahmut Yıldırım) Başbakanlık Kartı verilmişti, Kolordu Komutanlığı toplantılarına katılıyordu.

(Sedat Peker) Canı yanmadan bunları anlatsa daha makbule geçerdi. İlginç, çok takipçisi var. (Sedat Peker) Canı yanmadan bunları anlatsa daha makbule geçerdi. İlginç, çok takipçisi var.