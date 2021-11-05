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https://tr.sputniknews.com/20211105/formula-1de-siradaki-durak-meksika-1050523171.html
Formula 1'de sıradaki durak Meksika
Formula 1'de sıradaki durak Meksika
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına, Meksika ev sahipliği yapacak. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T18:36+0300
2021-11-05T18:36+0300
2021-11-05T18:36+0300
spor
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Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4.3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek.Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek. 71 turluk yarış ise 7 Kasım Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20211022/formula-1de-izleyicilerin-favorileri-1050082099.html
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meksika, formula 1, yarış, pist, turnuva, meksiko
Formula 1'de sıradaki durak Meksika
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına, Meksika ev sahipliği yapacak.
Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4.3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek.
Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek. 71 turluk yarış ise 7 Kasım Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.