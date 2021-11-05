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Formula 1'de sıradaki durak Meksika
Formula 1'de sıradaki durak Meksika
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına, Meksika ev sahipliği yapacak. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
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meksika
formula 1
yarış
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Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4.3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek.Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek. 71 turluk yarış ise 7 Kasım Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20211022/formula-1de-izleyicilerin-favorileri-1050082099.html
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meksika, formula 1, yarış, pist, turnuva, meksiko

Formula 1'de sıradaki durak Meksika

18:36 05.11.2021
© REUTERS / Benoit TessierFerrari - Formula 1
Ferrari - Formula 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© REUTERS / Benoit Tessier
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına, Meksika ev sahipliği yapacak.
Şampiyonanın 18. ayağı, başkent Meksiko'daki 4.3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde düzenlenecek.
Meksika Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek. 71 turluk yarış ise 7 Kasım Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.
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