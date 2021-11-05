Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211105/fransada-genclere-ayda-500-euroluk-yardim-verilecek-1050527033.html
Fransa'da gençlere ayda 500 euro'luk yardım verilecek
Fransa'da gençlere ayda 500 euro'luk yardım verilecek
Fransa'da hükümet işsiz ve eğitimsiz gençlere ayda 500 euroya varan maddi yardımda bulunma kararı aldı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T21:28+0300
2021-11-05T21:28+0300
2021-11-05T21:28+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
maaş
öğrenci
hükümet
genç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045020854_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5442bd2af2f6109055b603b59ed05221.jpg
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından açıklanan proje Mart 2022'de devreye girecek.'Gençlik Katılım Sözleşmesi' (Contrat Engagement Jeune) adı verilen yeni yardımdan 18 ile 25 yaş arasındaki işsiz, öğrenci olmayan ve bir iş alanında eğitimi bulunmayan gençler faydalanabilecek.Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, iş ve İşçi Bulma Kurumu yetkilileri haftada 15 ile 20 saat arasında bir süre gençlere iş, staj ya da eğitim araştırmalarında destek verecek.Gençlerin mali durumlarına göre değişecek yardım, en fazla 500 euro olabilecek ve 1 yıl boyunca verilecek. İhtiyaç halinde bu süre 6 ay daha uzatılabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211103/avrupa-konseyi-basortululere-ayrimciliga-karsi-kampanya-baslatti-fransa-iptal-ettirdi-1050437792.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045020854_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_71ad922e1a59f80a455badbe807c39a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, emmanuel macron, maaş, öğrenci, hükümet, genç
Fransa'da gençlere ayda 500 euro'luk yardım verilecek
Fransa'da hükümet işsiz ve eğitimsiz gençlere ayda 500 euroya varan maddi yardımda bulunma kararı aldı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron tarafından açıklanan proje Mart 2022'de devreye girecek. 'Gençlik Katılım Sözleşmesi' (Contrat Engagement Jeune) adı verilen yeni yardımdan 18 ile 25 yaş arasındaki işsiz, öğrenci olmayan ve bir iş alanında eğitimi bulunmayan gençler faydalanabilecek.
Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, iş ve İşçi Bulma Kurumu yetkilileri haftada 15 ile 20 saat arasında bir süre gençlere iş, staj ya da eğitim araştırmalarında destek verecek.
Gençlerin mali durumlarına göre değişecek yardım, en fazla 500 euro olabilecek ve 1 yıl boyunca verilecek. İhtiyaç halinde bu süre 6 ay daha uzatılabilecek.