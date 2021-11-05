https://tr.sputniknews.com/20211105/fransada-genclere-ayda-500-euroluk-yardim-verilecek-1050527033.html

Fransa'da gençlere ayda 500 euro'luk yardım verilecek

Fransa'da gençlere ayda 500 euro'luk yardım verilecek

Fransa'da hükümet işsiz ve eğitimsiz gençlere ayda 500 euroya varan maddi yardımda bulunma kararı aldı. 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T21:28+0300

2021-11-05T21:28+0300

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dünya

fransa

emmanuel macron

maaş

öğrenci

hükümet

genç

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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından açıklanan proje Mart 2022'de devreye girecek.'Gençlik Katılım Sözleşmesi' (Contrat Engagement Jeune) adı verilen yeni yardımdan 18 ile 25 yaş arasındaki işsiz, öğrenci olmayan ve bir iş alanında eğitimi bulunmayan gençler faydalanabilecek.Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, iş ve İşçi Bulma Kurumu yetkilileri haftada 15 ile 20 saat arasında bir süre gençlere iş, staj ya da eğitim araştırmalarında destek verecek.Gençlerin mali durumlarına göre değişecek yardım, en fazla 500 euro olabilecek ve 1 yıl boyunca verilecek. İhtiyaç halinde bu süre 6 ay daha uzatılabilecek.

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fransa, emmanuel macron, maaş, öğrenci, hükümet, genç