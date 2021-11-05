https://tr.sputniknews.com/20211105/kilicdaroglu-kanal-istanbul-ihalesini-alan-olursa-cok-agir-bedeller-odeyecek-1050510599.html

Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesini alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek

Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesini alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul ile ilgili, "Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Eğer alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir"... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T13:18+0300

2021-11-05T13:18+0300

2021-11-05T13:18+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

kanal istanbul

ibb

ihale

ekrem imamoğlu

iklim

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), karbon nötr ve iklim dayanıklı bir dünya kenti olma hedefini kamuoyu ile paylaştı. İBB’nin iklim kriziyle mücadele yol haritası İstanbul İklim Vizyonu ve Revize İklim Eylem Planı'nı, Müze Gazhane’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı.Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, Kanal İstanbul projesiyle ilgili "Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa çok ağır bedeller ödeyecek. İster içeriden, ister dışarıdan, bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu dünyada siz hâlâ İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, kanal istanbul, ibb, ihale, ekrem imamoğlu, iklim