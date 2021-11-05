https://tr.sputniknews.com/20211105/kopegin-havlamasina-sinirlenip-tufekle-sahile-indi-3-kadin-ve-1-kopegi-yaraladi-1050525800.html

Köpeğin havlamasına sinirlenip tüfekle sahile indi: 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı

Köpeğin havlamasına sinirlenip tüfekle sahile indi: 3 kadın ve 1 köpeği yaraladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sokak köpeğinin kendine havlamasına sinirlenen bir şahıs, evindeki tüfeği alarak sahile indi. Öfkeli adam, kendisine havlayan köpeğe... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

muğla

köpek

bodrum

kadın

sahil

tüfek

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Ortakent-Yahşi Mahallesi Yahşi sahilinde motosikleti ile geçen Mustafa E. isimli şahıs, köpeğin kendisine havlamasıyla birlikte çılgına döndü. Mustafa E. evine giderek tüfeği alıp tekrar sahile döndü. Köpeği arayan Mustafa E., Kartal isimli sokak köpeğine 3 el ateş etti. O esnada çevrede bulunan 3 kadın da fişekten çıkan saçmalarla yaralandı. Kadınlar Bodrum’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Çevrede bulunan esnaflar ise köpeği en yakın veterinere götürerek hayata döndürmeye çalıştı. Ayaklarından yaralanan kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köpeğin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.Olay yerinde yakalandıOlaydan sonra ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri öfkeli şahsı av tüfeği ile bir kafede hiçbir şey olmamış gibi otururken yakalayarak gözaltına aldı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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muğla, köpek, bodrum, kadın, sahil, tüfek