https://tr.sputniknews.com/20211105/milli-egitim-bakani-ozer-ogretmenler-15-22-kasimda-okullara-gelmeyecek-1050504102.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenler 15-22 Kasım'da okullara gelmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenler 15-22 Kasım'da okullara gelmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okullara gitmeyip idari izinli sayılacaklarını belirterek ''Mesleki... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T10:12+0300

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türkiye

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul

öğretmen

tatil

mahmut özer

ara tatil

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kasım ayı ara tatili için yaptığı açıklamada öğretmenlerin okula gelip gelmeyeceğiyle ilgili resmi duyuruyu yaptı.Buna göre öğretmenler 15-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara tatilde idari izinli sayılarak okula gitmeyecek.Ancak mesleki eğitimleri online olarak yapılacak.

https://tr.sputniknews.com/20211103/bakan-ozer-okullari-kapali-tutma-luksumuz-yok-1050459562.html

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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, öğretmen, tatil, mahmut özer, ara tatil