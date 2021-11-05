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https://tr.sputniknews.com/20211105/nusretin-is-ilani-ingiliz-medyasinda-aradigi-sefin-saatlik-ucreti-patates-puresi-fiyatina-denk-1050497295.html
Nusret'in iş ilanı İngiliz medyasında: Aradığı şefin saatlik ücreti, patates püresi fiyatına denk
Nusret'in iş ilanı İngiliz medyasında: Aradığı şefin saatlik ücreti, patates püresi fiyatına denk
İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı restoranıyla İngiliz basınının hedefinde olan Nusret Gökçe'nin iş ilanı gündem oldu. Nusret aradığı şefe saatte 12... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T00:21+0300
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yaşam
ingiltere
the sun
nusret gökçe
şef
nusr-et
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ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan’da çok sayıda restoranı bulunan Nusret Gökçe, Londra’da açtığı restoranıyla konuşulmaya devam ediyor. Nusret yine İngiliz basının gündemine girdi. Bu kez haberlerin odak noktası ise şef ilanı.The Sun'ın haberine göre; Nusret Gökçe verdiği iş ilanında restoranında çalışacak olan şefe saatlik ücret ödeyeceğini belirtti. Bu saatlik ücretin Nusret'in Londra'daki şubesinde menüde bulunan patates püresinin fiyatıyla aynı olması gündeme geldi.Nusr-Et'in iş ilanı, başvuru sahibinin "Dünyanın en ünlü et lokantalarından birinde İngiltere'den ve yurt dışından gelen en iyi malzemelerden bazılarıyla çalışacağı" ile övünüyor.Ancak söz konusu şanslı şef, saatte 12 sterlin ve bahşişlerle evine dönecek. Bu saatlik ücret, Nusr-Et'in menüsündeki bir parça püre veya mısır sipariş etmeye eşdeğer.Bir başka deyişle, Nusr-Et'in imza işlerinden biri olan 630 sterlinlik altın tomahawk bifteklerinden birini yemek için 52 saatten fazla çalışmak zorunda kalacak.
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ingiltere, the sun, nusret gökçe, şef, nusr-et

Nusret'in iş ilanı İngiliz medyasında: Aradığı şefin saatlik ücreti, patates püresi fiyatına denk

00:21 05.11.2021
© DHANusret Gökçe - bornoz
Nusret Gökçe - bornoz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
© DHA
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İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı restoranıyla İngiliz basınının hedefinde olan Nusret Gökçe'nin iş ilanı gündem oldu. Nusret aradığı şefe saatte 12 sterlin teklif ederken, verdiği saatlik ücretin ise menüdeki patates püresinin fiyatıyla aynı olduğu iddia edildi.
ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan’da çok sayıda restoranı bulunan Nusret Gökçe, Londra’da açtığı restoranıyla konuşulmaya devam ediyor. Nusret yine İngiliz basının gündemine girdi. Bu kez haberlerin odak noktası ise şef ilanı.
The Sun'ın haberine göre; Nusret Gökçe verdiği iş ilanında restoranında çalışacak olan şefe saatlik ücret ödeyeceğini belirtti. Bu saatlik ücretin Nusret'in Londra'daki şubesinde menüde bulunan patates püresinin fiyatıyla aynı olması gündeme geldi.
Nusr-Et'in iş ilanı, başvuru sahibinin "Dünyanın en ünlü et lokantalarından birinde İngiltere'den ve yurt dışından gelen en iyi malzemelerden bazılarıyla çalışacağı" ile övünüyor.
Ancak söz konusu şanslı şef, saatte 12 sterlin ve bahşişlerle evine dönecek. Bu saatlik ücret, Nusr-Et'in menüsündeki bir parça püre veya mısır sipariş etmeye eşdeğer.
Bir başka deyişle, Nusr-Et'in imza işlerinden biri olan 630 sterlinlik altın tomahawk bifteklerinden birini yemek için 52 saatten fazla çalışmak zorunda kalacak.
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