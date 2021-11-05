https://tr.sputniknews.com/20211105/nyt-google-teknolojilerini-pentagona-vermeyi-planliyor-1050500295.html
NYT: Google, teknolojilerini Pentagon'a vermeyi planlıyor
NYT: Google, teknolojilerini Pentagon'a vermeyi planlıyor
New York Times gazetesi, teknoloji devi Google’ın ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile kurumun askeri programı çerçevesinde yeniden işbirliği yapmayı ve... 05.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-05T04:45+0300
2021-11-05T04:45+0300
2021-11-05T04:45+0300
dünya
google
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
the new york times (nyt)
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Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Google’ın Pentagon ile kurumun askeri programı çerçevesinde yeniden işbirliği yapmayı ve teknolojilerini ona sağlamayı planladığı ifade edildi.Üç yıl önce, Google'ın 2019'dan sonra ABD Savunma Bakanlığı ile askeri insansız hava araçlarını (İHA) geliştirmek için yapay zeka kullanımını öngören Project Maven programı çerçevesinde işbirliğini sona erdirmeyi planladığı duyurulmuştu. O zamanlar şirketin binlerce çalışanı, çatışma bölgeleri için teknoloji geliştirmenin şirketin inancına aykırı olacağı için Google'ı projeden çekilmeye çağırdıkları bir dilekçe imzalamıştı.Haberde, “Üç yıl önce şirket (Google), çalışanlarının karşı çıkmasından sonra Savunma Bakanlığı’nın projesinden vazgeçmişti. Şu anda şirket, Pentagon için yeni bir teklifin üzerinde çalışıyor” ifadelerine yer verildi.Gazeye göre Google, Joint Warfighter Cloud Capability adlı askeri projede yer alabilir. Google ve Pentagon arasındaki olası işbirliği, teknolojileri modernize etmeye ve askeri alanda yapay zeka kullanımını geliştirmeye odaklanacak.Google ve Pentagon arasında imzalanabilecek sözleşme, kurumun vazgeçtiği ve Microsoft ile Amazon'un mahkemelik olduğu JEDI bulut depolama altyapısı projesinin yerini alacak.Google’ın yazılı başvurusunda ise şirketin, ABD Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere kamu sektöründeki müşterilerine hizmet vermeye kararlı olduğu belirtildi.ABD Savunma Bakanlığı geçen temmuzda, Pentagon'un 10 milyar dolar tutarındaki bulut depolama altyapısı projesinden vazgeçtiğini, projenin eski olarak kabul edildiğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211008/google-ile-youtubedan-iklim-degisikligini-inkar-eden-iceriklere-reklam-yasagi-1049639861.html
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google, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), the new york times (nyt)
NYT: Google, teknolojilerini Pentagon'a vermeyi planlıyor
New York Times gazetesi, teknoloji devi Google’ın ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile kurumun askeri programı çerçevesinde yeniden işbirliği yapmayı ve teknolojilerini ona vermeyi planladığını yazdı.
Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Google’ın Pentagon ile kurumun askeri programı çerçevesinde yeniden işbirliği yapmayı ve teknolojilerini ona sağlamayı planladığı ifade edildi.
Üç yıl önce, Google'ın 2019'dan sonra ABD Savunma Bakanlığı ile askeri insansız hava araçlarını (İHA) geliştirmek için yapay zeka kullanımını öngören Project Maven programı çerçevesinde işbirliğini sona erdirmeyi planladığı duyurulmuştu. O zamanlar şirketin binlerce çalışanı, çatışma bölgeleri için teknoloji geliştirmenin şirketin inancına aykırı olacağı için Google'ı projeden çekilmeye çağırdıkları bir dilekçe imzalamıştı.
Haberde, “Üç yıl önce şirket (Google), çalışanlarının karşı çıkmasından sonra Savunma Bakanlığı’nın projesinden vazgeçmişti. Şu anda şirket, Pentagon için yeni bir teklifin üzerinde çalışıyor” ifadelerine yer verildi.
Gazeye göre Google, Joint Warfighter Cloud Capability adlı askeri projede yer alabilir. Google ve Pentagon arasındaki olası işbirliği, teknolojileri modernize etmeye ve askeri alanda yapay zeka kullanımını geliştirmeye odaklanacak.
Google ve Pentagon arasında imzalanabilecek sözleşme, kurumun vazgeçtiği ve Microsoft ile Amazon'un mahkemelik olduğu JEDI bulut depolama altyapısı projesinin yerini alacak.
Google’ın yazılı başvurusunda ise şirketin, ABD Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere kamu sektöründeki müşterilerine hizmet vermeye kararlı olduğu belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı geçen temmuzda, Pentagon'un 10 milyar dolar tutarındaki bulut depolama altyapısı projesinden vazgeçtiğini, projenin eski olarak kabul edildiğini duyurmuştu.