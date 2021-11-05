https://tr.sputniknews.com/20211105/saydam-kilise-yakindaki-bir-kilisenin-siluetine-gore-insa-edildi-1050509428.html

'Saydam' kilise: Yakındaki bir kilisenin silüetine göre inşa edildi, her açıdan farklı görünüyor

'Saydam' kilise: Yakındaki bir kilisenin silüetine göre inşa edildi, her açıdan farklı görünüyor

Belçikalı iki genç mimar Pieterjan Gijs ve Arnout Van Vaerenbergh'in şaşırtıcı projesi olan ‘Saydam Looz Kilisesi’, birkaç kilometre uzaklıktaki köyün... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T12:59+0300

2021-11-05T12:59+0300

2021-11-05T13:03+0300

kilise

yaşam

belçika

şeffaf

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Belçikalı iki genç mimar Pieterjan Gijs ve Arnout Van Vaerenbergh, ‘Saydam Looz Kilisesi’ ile şaşırtıcı bir projeye imza attı.Şeffaf kilisenin, birkaç kilometre uzaklıktaki köyün kilisesinin silüetine göre inşa edildiği belirtiliyor.Yapının, beton temel üzerine 30 ton çelik ve 2000 kolonla inşa edildiği biliniyor.Kilise farklı açılardan bakıldığında ise algıyı değiştiriyor.

https://tr.sputniknews.com/20210623/1600-yillik-saint-george-kilisesi-sanat-galerisi-olacak-1044798247.html

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kilise, belçika, şeffaf