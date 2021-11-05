https://tr.sputniknews.com/20211105/turkiye-insan-haklari-vakfi-eymurun-iskence-aciklamalari-icin-sorusturma-cagrisi-yapti-1050512812.html

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Eymür'ün işkence açıklamaları için soruşturma çağrısı yaptı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Eymür'ün işkence açıklamaları için soruşturma çağrısı yaptı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün, "Başka türlü konuşma imkânı yoksa işkence olabilir" açıklamalarına ilişkin... 05.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-05T14:10+0300

2021-11-05T14:10+0300

2021-11-05T14:10+0300

türkiye

mit

türkiye insan hakları vakfı (tihv)

işkence

mehmet eymür

terör

soruşturma

itiraf

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Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu'na yaptığı "Başka türlü konuşma imkânı yoksa işkence olabilir, çünkü çok inatçı tipler var!" açıklamalarına ilişkin olarak, "İtiraf niteliğindeki açıklamaları nedeniyle Mehmet Eymür ve silsile içindeki tüm sorumlular/failler hakkında derhal etkili ve bağımsızlığı güvence altına alınan soruşturma başlatılmalı ve soruşturma sunucuna dayalı olarak tüm sorumlular cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.TİHV'den yapılan açıklamada, Eymür'ün işkence hakkındaki sözleri hatırlatıldı. Açıklamada, "İşkence mutlak olarak yasaktır! İşkencesiz bir dünya mümkündür! Yeter ki tüm unsurları ile toplum olarak çaba gösterebilelim" denildi.TİHV'den yapılan açıklamalarda ayrıca şu ifadelere yer verildi:'İtiraflar, insan hakları tahribatının ne denli büyük olduğunu göstermektedir'Türkiye İnsan Hakları Vakfı, açıklamasında insan hakları konusunda yaşanan tahribata dikkat çekti ve "Hal bu kadar açık iken, Mehmet Eymür’ün doğrudan kendisi ve içinde yer aldığı yapılar ile ilgili itiraf/delil niteliğindeki bu açıklamaları, tek tek işkence görenler kadar tüm toplumun vicdanında da derin yaralar açmakta ve adalet duygusunu onarılmaz biçimde tahrip etmektedir. Bu itiraflar aynı zamanda, başta işkence ve diğer kötü muamele olmak üzere ağır insan hakları ihlallerinin sürekliliğini sağlayan en temel etken olan cezasızlık olgusunu bir kez daha en çıplak haliyle görünür kılmıştır. Hepsinden ötesi, bu denli pervasızca ve pişkince yapılan itiraflar, ülkemizde insan hakları değerlerinde yaşanan tahribatın ne denli büyük olduğunu da göstermektedir. Bu vesileyle, asli var oluş nedeni işkencesiz bir ülke ve dünyaya ulaşmak olan TİHV olarak; tüm örtbas etme, korkutma, susturma çabalarına karşın, başlarına geleni kader olarak kabul etmeyip, yüksek sesle haykırabilmeleri için işkence görenlerin her koşulda yanında olmayı, maruz kaldıkları işkenceyi belgeleyip raporlamayı, fiziksel ve ruhsal onarım süreçlerine destek vermeyi, adalete erişimlerine yardımcı olmayı, yaşadıkları acıların bir daha asla tekrarlanmaması için cezasızlıkla mücadele etmeyi dün olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz. Bu kapsamda, özellikle işkence suçlarında zaman aşımı söz konusu olmadığı için, başta işkence olmak üzere diğer ağır insan hakları ihlalleri/suçları ile ilgili yapılan itirafları delil kabul ederek Mehmet Eymür ve silsile içindeki tüm sorumlular/failler hakkında etkili ve bağımsız bir soruşturma sürecini başlatılmasına yönelik gerekli hukuki girişimlerde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211104/perincekten-eymure-yanit-dunyada-amerikayla-iliskisi-olmayacak-bir-adam-varsa-o-da-perincektir-1050496580.html

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mit, türkiye insan hakları vakfı (tihv), işkence, mehmet eymür, terör, soruşturma, itiraf