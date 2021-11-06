https://tr.sputniknews.com/20211106/abd-iklim-elcisi-kerry-cop26da-rusyayla-metan-emisyonunu-gorustuk-1050535156.html

ABD İklim Elçisi Kerry: COP26’da Rusya’yla metan emisyonunu görüştük

ABD İklim Elçisi Kerry: COP26’da Rusya’yla metan emisyonunu görüştük

ABD Başkanı Joe Biden’in İklim Özel Elçisi John Kerry, Glasgow’daki COP26 İklim Konferansı’nda Rusya heyetiyle metan emisyonu ile diğer sorunları görüştüğünü... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T04:41+0300

2021-11-06T04:41+0300

2021-11-06T04:41+0300

dünya

abd

john kerry

bm iklim değişikliği konferansı

precop26

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Kerry, ABD heyetinin COP26’daki basın toplantısının başında, “Biraz geciktiğim için özür dilerim. Rusya heyetiyle metan emisyonunu ve diğer sorunları görüştük” ifadesini kullandı.Başta ABD, AB ve Kanada olmak üzere 100’den fazla ülke, metan emisyonunu azaltmayı öngören küresel girişime imza atmıştı. Rusya ve Çin bu anlaşmanın dışında kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev, Sputnik’e açıklamasında, iç değerlendirmeler yapılmadan bu anlaşmaya katılmalarının mümkün olmadığını açıklamıştı.

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abd, john kerry, bm iklim değişikliği konferansı, precop26