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https://tr.sputniknews.com/20211106/abd-iklim-elcisi-kerry-cop26da-rusyayla-metan-emisyonunu-gorustuk-1050535156.html
ABD İklim Elçisi Kerry: COP26’da Rusya’yla metan emisyonunu görüştük
ABD İklim Elçisi Kerry: COP26’da Rusya’yla metan emisyonunu görüştük
ABD Başkanı Joe Biden’in İklim Özel Elçisi John Kerry, Glasgow’daki COP26 İklim Konferansı’nda Rusya heyetiyle metan emisyonu ile diğer sorunları görüştüğünü... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T04:41+0300
2021-11-06T04:41+0300
2021-11-06T04:41+0300
dünya
abd
john kerry
bm iklim değişikliği konferansı
precop26
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Kerry, ABD heyetinin COP26’daki basın toplantısının başında, “Biraz geciktiğim için özür dilerim. Rusya heyetiyle metan emisyonunu ve diğer sorunları görüştük” ifadesini kullandı.Başta ABD, AB ve Kanada olmak üzere 100’den fazla ülke, metan emisyonunu azaltmayı öngören küresel girişime imza atmıştı. Rusya ve Çin bu anlaşmanın dışında kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev, Sputnik’e açıklamasında, iç değerlendirmeler yapılmadan bu anlaşmaya katılmalarının mümkün olmadığını açıklamıştı.
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abd, john kerry, bm iklim değişikliği konferansı, precop26
ABD İklim Elçisi Kerry: COP26’da Rusya’yla metan emisyonunu görüştük
ABD Başkanı Joe Biden’in İklim Özel Elçisi John Kerry, Glasgow’daki COP26 İklim Konferansı’nda Rusya heyetiyle metan emisyonu ile diğer sorunları görüştüğünü belirtti.
Kerry, ABD heyetinin COP26’daki basın toplantısının başında,
“Biraz geciktiğim için özür dilerim. Rusya heyetiyle metan emisyonunu ve diğer sorunları görüştük” ifadesini kullandı. Başta ABD, AB ve Kanada olmak üzere 100’den fazla ülke, metan emisyonunu azaltmayı öngören küresel girişime imza atmıştı. Rusya ve Çin bu anlaşmanın dışında kaldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev, Sputnik’e açıklamasında, iç değerlendirmeler yapılmadan bu anlaşmaya katılmalarının mümkün olmadığını açıklamıştı.