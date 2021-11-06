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https://tr.sputniknews.com/20211106/abdli-gokbilimciler-uzay-arastirmalari-icin-100-kat-daha-hassas-teleskop-gerektigini-belirtti-1050533347.html
ABD'li gökbilimciler uzay araştırmaları için 100 kat daha hassas teleskop gerektiğini belirtti
ABD'li gökbilimciler uzay araştırmaları için 100 kat daha hassas teleskop gerektiğini belirtti
ABD'de gökbilimcilerin yayımladığı çalışma raporunda, gelecek yıllarda dünya benzeri bir gezegeni bulmak için benzerlerinden 100 kat daha hassas bir teleskobun... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T01:46+0300
2021-11-06T01:46+0300
yaşam
abd
hubble uzay teleskobu
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Ulusal Bilimler Mühendislik ve Tıp Akademileri (NASEM) tarafından yayımlanan 10 yıllık raporda, Amerikalı gökbilimciler, Güneş benzeri bir yıldızın etrafında başka bir dünyayı bulmanın mevcut teknolojiyle mümkün olmayacağını, Hubble benzeri çok daha güçlü bir teleskop yapılmasının elzem olduğunu belirtti.2020'ler için Astronomi ve Astrofizikte Keşif Yolları adlı 614 sayfalık raporda, ultraviyole, optik ve kızılötesi dalga boylarında uzayı gözlemleyecek teleskobun inşa edilmesinin yaklaşık 11 milyar dolara mal olacağını ve 2040'ların başında fırlatılabileceği kaydedildi.Tamamlandığında 25 ve 30 metre çapında birincil toplama aynalarına sahip olacak teleskopların, şu anda çalışmakta olan herhangi bir teleskoptan yaklaşık 100 kat daha hassas olacağına vurgu yapıldı.Hem 1990'da fırlatılan ve halen çalışmakta olan Hubble Uzay Teleskobu hem de zamanın başlangıcını görmek üzere tasarlanan ve gelecek ay fırlatılması planlanan James Webb Uzay Teleskobu projelerinin gerçekleşmesinde, NASEM'in önceki on yıllık araştırmalardan çıkan tavsiye kararları etkili oldu.NASEM, son 70 yıldır her 10 yılda bir, sonraki 10 yılın önceliklerini belirlemek amacıyla astronomi topluluğuyla ilgili bir çalışma gerçekleştirerek ABD Kongresi, NASA, Ulusal Bilim Vakfı ve Enerji Bakanlığı'nın dikkatine sunuyor.​​​​​​
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abd, hubble uzay teleskobu, teleskop

ABD'li gökbilimciler uzay araştırmaları için 100 kat daha hassas teleskop gerektiğini belirtti

01:46 06.11.2021
© NASAHubble Uzay Teleskobu
Hubble Uzay Teleskobu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© NASA
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ABD'de gökbilimcilerin yayımladığı çalışma raporunda, gelecek yıllarda dünya benzeri bir gezegeni bulmak için benzerlerinden 100 kat daha hassas bir teleskobun inşa edilmesinin gerekli olduğu açıklandı.
Ulusal Bilimler Mühendislik ve Tıp Akademileri (NASEM) tarafından yayımlanan 10 yıllık raporda, Amerikalı gökbilimciler, Güneş benzeri bir yıldızın etrafında başka bir dünyayı bulmanın mevcut teknolojiyle mümkün olmayacağını, Hubble benzeri çok daha güçlü bir teleskop yapılmasının elzem olduğunu belirtti.
2020'ler için Astronomi ve Astrofizikte Keşif Yolları adlı 614 sayfalık raporda, ultraviyole, optik ve kızılötesi dalga boylarında uzayı gözlemleyecek teleskobun inşa edilmesinin yaklaşık 11 milyar dolara mal olacağını ve 2040'ların başında fırlatılabileceği kaydedildi.
Tamamlandığında 25 ve 30 metre çapında birincil toplama aynalarına sahip olacak teleskopların, şu anda çalışmakta olan herhangi bir teleskoptan yaklaşık 100 kat daha hassas olacağına vurgu yapıldı.
Hem 1990'da fırlatılan ve halen çalışmakta olan Hubble Uzay Teleskobu hem de zamanın başlangıcını görmek üzere tasarlanan ve gelecek ay fırlatılması planlanan James Webb Uzay Teleskobu projelerinin gerçekleşmesinde, NASEM'in önceki on yıllık araştırmalardan çıkan tavsiye kararları etkili oldu.
NASEM, son 70 yıldır her 10 yılda bir, sonraki 10 yılın önceliklerini belirlemek amacıyla astronomi topluluğuyla ilgili bir çalışma gerçekleştirerek ABD Kongresi, NASA, Ulusal Bilim Vakfı ve Enerji Bakanlığı'nın dikkatine sunuyor.​​​​​​
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