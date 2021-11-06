https://tr.sputniknews.com/20211106/almanyada-trende-bicakli-saldiri-gerceklestirildi-1050541527.html

Almanya'da trende bıçaklı saldırı gerçekleştirildi

Almanya'da trende bıçaklı saldırı gerçekleştirildi

Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bir trende bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Yolculardan ikisi ağır olmak üzere en az üç kişi yaralandı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T14:22+0300

2021-11-06T14:22+0300

2021-11-06T14:22+0300

dünya

almanya

bavyera

tren

bıçaklı saldırı

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Almanya'nın Bavyera kentinde bir yüksek hızlı trene düzenlenen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.Alınan ilk bilgilere göre saldırıda birkaç kişi yaralanırken, polisten " artık tehlike yok" açıklaması geldi.Polis, saldırganı olay yerinde tutukladı.Bild gazetesinin haberine göre, ikisi ağır olmak üzere en az üç kişi yaralandı.Yaralanların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

almanya

bavyera

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almanya, bavyera, tren, bıçaklı saldırı