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https://tr.sputniknews.com/20211106/almanyada-trende-bicakli-saldiri-gerceklestirildi-1050541527.html
Almanya'da trende bıçaklı saldırı gerçekleştirildi
Almanya'da trende bıçaklı saldırı gerçekleştirildi
Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bir trende bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Yolculardan ikisi ağır olmak üzere en az üç kişi yaralandı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T14:22+0300
2021-11-06T14:22+0300
2021-11-06T14:22+0300
dünya
almanya
bavyera
tren
bıçaklı saldırı
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Almanya'nın Bavyera kentinde bir yüksek hızlı trene düzenlenen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.Alınan ilk bilgilere göre saldırıda birkaç kişi yaralanırken, polisten " artık tehlike yok" açıklaması geldi.Polis, saldırganı olay yerinde tutukladı.Bild gazetesinin haberine göre, ikisi ağır olmak üzere en az üç kişi yaralandı.Yaralanların hayati tehlikeleri bulunmuyor.
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almanya, bavyera, tren, bıçaklı saldırı
Almanya'da trende bıçaklı saldırı gerçekleştirildi
Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bir trende bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Yolculardan ikisi ağır olmak üzere en az üç kişi yaralandı.
Almanya'nın
Bavyera kentinde bir yüksek hızlı trene düzenlenen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
Alınan ilk bilgilere göre saldırıda birkaç kişi yaralanırken, polisten " artık tehlike yok" açıklaması geldi.
Polis, saldırganı olay yerinde tutukladı.
Bild gazetesinin haberine göre, ikisi ağır olmak üzere en az üç kişi yaralandı.
Yaralanların hayati tehlikeleri bulunmuyor.