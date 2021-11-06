'Helal olan her şeye binerim' diyen Ahmet Mahmut Ünlü, balonda görüntülendi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, balona binerken görüntülendi.'Helal olan her şeye binerim'Haberler.com'un haberine göre, yıllar önce jet ski görüntüleriyle gündem olan Cübbeli Hoca, eleştirilere bir sohbetinde "Helal olan her şeye binmek caizdir. Uçağa da biniyorsun ne var bunda. Yarın füze çıksa ona da bineriz. Ne bakacaksın bana el sallarım giderim" demişti.Ahmet Ünlü bu kez de son aktivitesiyle gündeme geldi. Kayseri'ye giden Ünlü, balona binip manzarayı izledi.
Önceki açıklamalarında "Helal olan her şeye binerim" diyen ve jet ski'de görüntülenen Cübbeli Ahmet Hoca, bu kez de Kayseri'de balona bindi.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, balona binerken görüntülendi.
'Helal olan her şeye binerim'
Haberler.com'un haberine göre, yıllar önce jet ski görüntüleriyle gündem olan Cübbeli Hoca, eleştirilere bir sohbetinde "Helal olan her şeye binmek caizdir. Uçağa da biniyorsun ne var bunda. Yarın füze çıksa ona da bineriz. Ne bakacaksın bana el sallarım giderim" demişti.
Ahmet Ünlü bu kez de son aktivitesiyle gündeme geldi. Kayseri'ye giden Ünlü, balona binip manzarayı izledi.