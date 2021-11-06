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Juventus, Fiorentina'yı son dakika golüyle yendi
Juventus, Fiorentina'yı son dakika golüyle yendi
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 12. haftasında Juventus, Fiorentina'yı 1-0 yendi. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T23:01+0300
2021-11-06T23:01+0300
2021-11-06T23:01+0300
spor
fiorentina
juventus
serie a
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Torino'daki Allianz Stadı'ndaki mücadelede zirveye yaklaşmaya çalışan iki takım kozlarını paylaştı.Dengeli geçen maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının 73. dakikasında Fiorentinalı Nikola Milenkovic, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek konuk ekibi 10 kişi bıraktı.Karşılaşmanın son anlarına girilirken 90+1. dakikada Kolombiyalı futbolcusu Juan Cuadrado, Juventus'u 1-0 öne geçirdi.Bu golle Juventus, sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın, bu sonuçla 3 maçtır devam eden galibiyet hasreti de sona erdi. Juventus, 18 puanla 8. sırada yer aldı.Fiorentina ise bu sezonki 6. yenilgisini aldı. 18 puanlı Fiorentina'da 7. basamakta yer buldu.Ligde bugün oynanan diğer maçta Spezia, Torino’yu 1-0 yendi.
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fiorentina, juventus, serie a
Juventus, Fiorentina'yı son dakika golüyle yendi
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 12. haftasında Juventus, Fiorentina'yı 1-0 yendi.
Torino'daki Allianz Stadı'ndaki mücadelede zirveye yaklaşmaya çalışan iki takım kozlarını paylaştı.
Dengeli geçen maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarının 73. dakikasında Fiorentinalı Nikola Milenkovic, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek konuk
ekibi 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın son anlarına girilirken 90+1. dakikada Kolombiyalı futbolcusu Juan Cuadrado,
Juventus'u 1-0 öne geçirdi.
Bu golle Juventus, sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın, bu sonuçla 3 maçtır devam eden galibiyet hasreti de sona erdi. Juventus, 18 puanla 8. sırada yer aldı.
Fiorentina ise bu sezonki 6. yenilgisini aldı. 18 puanlı Fiorentina'da 7. basamakta yer buldu.
Ligde bugün oynanan diğer maçta Spezia, Torino’yu 1-0 yendi.