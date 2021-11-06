https://tr.sputniknews.com/20211106/koc-holdingden-9-ayda-2236-milyar-tllik-gelir-1050546965.html

Koç Holding'den 9 ayda 223.6 milyar TL'lik gelir

Koç Holding'den 9 ayda 223.6 milyar TL'lik gelir

Koç Holding, 2021'in ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre konsolide gelirini yüzde 78 artışla 223.6 milyar TL'ye yükseltti. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T20:00+0300

2021-11-06T20:00+0300

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ekonomi

koç holding

gelir

kâr

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Koç Holding, 2021 yılının ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 223.6 milyar TL gelir elde ederken, 111 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.Holding, 2020’nin ilk 9 ayında 125.7 milyar TL konsolide ciro elde etmiş ve 61 milyar TL’lik kombine yatırım gerçekleştirmişti. Holdingin ciro artışı yıllık yüzde 78 oldu.Koç’un aynı dönemde net kârı da yüzde 95 artışla 16 milyar 534 milyon TL’ye yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20211027/rekabet-kurumu-kalamis-yat-limaninin-koc-holdinge-devrine-onay-verdi-1050229334.html

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koç holding, gelir, kâr