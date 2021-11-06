https://tr.sputniknews.com/20211106/mesut-ozil-ve-ridvan-dilmen-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorustu-1050532679.html

Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

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spor

recep tayyip erdoğan

mesut özil

rıdvan dilmen

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Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Mesut, Türkçe ve İngilizce olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti" notunu düştü.

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recep tayyip erdoğan, mesut özil, rıdvan dilmen