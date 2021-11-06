https://tr.sputniknews.com/20211106/osmangazi-koprusu-sis-nedeniyle-gozden-kayboldu-1050542782.html

Osmangazi Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu

Osmangazi Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu

Kocaeli'nde sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan siste Osmangazi Köprüsü kayboldu. O anlar havadan görüntülendi. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T15:41+0300

2021-11-06T15:41+0300

2021-11-06T15:40+0300

yaşam

osmangazi

osmangazi köprüsü

sis

kocaeli büyükşehir belediyesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050542757_0:0:2113:1188_1920x0_80_0_0_dac9972ce4e5ad0855a400d98000b7ff.jpg

İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sisle kaplandı. Havadan görüntülenen köprünin, sis nedeniyle sadece üst kısımları gözüktü. Köprünün siste kaybolduğu görüntüler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Deniz Kontrol uçağıyla havadan görüntülendi.

osmangazi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

osmangazi, osmangazi köprüsü, sis, kocaeli büyükşehir belediyesi