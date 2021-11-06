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https://tr.sputniknews.com/20211106/osmangazi-koprusu-sis-nedeniyle-gozden-kayboldu-1050542782.html
Osmangazi Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu
Osmangazi Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu
Kocaeli'nde sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan siste Osmangazi Köprüsü kayboldu. O anlar havadan görüntülendi. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T15:41+0300
2021-11-06T15:41+0300
2021-11-06T15:40+0300
yaşam
osmangazi
osmangazi köprüsü
sis
kocaeli büyükşehir belediyesi
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İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sisle kaplandı. Havadan görüntülenen köprünin, sis nedeniyle sadece üst kısımları gözüktü. Köprünün siste kaybolduğu görüntüler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Deniz Kontrol uçağıyla havadan görüntülendi.
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osmangazi, osmangazi köprüsü, sis, kocaeli büyükşehir belediyesi
Osmangazi Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu
Kocaeli'nde sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan siste Osmangazi Köprüsü kayboldu. O anlar havadan görüntülendi.
İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sisle kaplandı.
Havadan görüntülenen köprünin,
sis nedeniyle sadece üst kısımları gözüktü. Köprünün siste kaybolduğu görüntüler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Deniz Kontrol uçağıyla havadan görüntülendi.