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https://tr.sputniknews.com/20211106/osmangazi-koprusu-sis-nedeniyle-gozden-kayboldu-1050542782.html
Osmangazi Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu
Osmangazi Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu
Kocaeli'nde sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan siste Osmangazi Köprüsü kayboldu. O anlar havadan görüntülendi. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T15:41+0300
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yaşam
osmangazi
osmangazi köprüsü
sis
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İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sisle kaplandı. Havadan görüntülenen köprünin, sis nedeniyle sadece üst kısımları gözüktü. Köprünün siste kaybolduğu görüntüler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Deniz Kontrol uçağıyla havadan görüntülendi.
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osmangazi, osmangazi köprüsü, sis, kocaeli büyükşehir belediyesi

Osmangazi Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu

15:41 06.11.2021
© DHAOsmangazi Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu
Osmangazi Köprüsü sis nedeniyle gözden kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© DHA
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Kocaeli'nde sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan siste Osmangazi Köprüsü kayboldu. O anlar havadan görüntülendi.
İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sisle kaplandı.
Havadan görüntülenen köprünin, sis nedeniyle sadece üst kısımları gözüktü. Köprünün siste kaybolduğu görüntüler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Deniz Kontrol uçağıyla havadan görüntülendi.
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