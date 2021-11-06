https://tr.sputniknews.com/20211106/teksasta-muzik-festivalinde-cikan-izdihamda-8-kisi-oldu-yuzlercesi-yaralandi-1050539173.html
Teksas'ta müzik festivalinde çıkan izdihamda 8 kişi öldü, yüzlercesi yaralandı
Teksas'ta müzik festivalinde çıkan izdihamda 8 kişi öldü, yüzlercesi yaralandı
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nde çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T11:55+0300
2021-11-06T11:55+0300
2021-11-06T12:19+0300
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abd
teksas
festival
ölüm
izdiham
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Teksas Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena, Astroworld Festivali'nde yerel saatle 21.00'da rapçi Travis Scott'ın sahne aldığı sırada izdiham yaşandığını açıkladı.Bunun üzerine konsere ara verildiğini söyleyen Pena, izdihamda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.Pena, izdihamda yaralanan yüzlerce kişinin olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi edildiğini dile getirdi.Yaralılardan yaklaşık 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydeden Pena, bu kişilerden 11'inin ani kalp durması nedeniyle tedaviye alındığını belirtti.Pena, yaralılar arasında çocukların da olduğunu aktardı.Houston Emniyet Müdürü Troy Finner, festivalde yüzlerce polisin görevli olduğunu ve hızla olaya müdahale ettiklerini söyledi.Finner, olayla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.
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Teksas'ta müzik festivalinde çıkan izdihamda 8 kişi öldü, yüzlercesi yaralandı
11:55 06.11.2021 (güncellendi: 12:19 06.11.2021)
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde düzenlenen Astroworld Festivali'nde çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.
Teksas Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena, Astroworld Festivali'nde yerel saatle 21.00'da rapçi Travis Scott'ın sahne aldığı sırada izdiham yaşandığını açıkladı.
Bunun üzerine konsere ara verildiğini söyleyen Pena, izdihamda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Pena, izdihamda yaralanan yüzlerce kişinin olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi edildiğini dile getirdi.
Yaralılardan yaklaşık 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydeden Pena, bu kişilerden 11'inin ani kalp durması nedeniyle tedaviye alındığını belirtti.
Pena, yaralılar arasında çocukların da olduğunu aktardı.
Houston Emniyet Müdürü Troy Finner, festivalde yüzlerce polisin görevli olduğunu ve hızla olaya müdahale ettiklerini söyledi.
Finner, olayla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.