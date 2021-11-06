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https://tr.sputniknews.com/20211106/vietnamli-bakan-nusrette-1450-sterlin-degerinde-altin-kaplama-biftek-yedi-goruntuler-tepki-cekti-1050540655.html
Vietnamlı bakan, Nusret'te 1450 Sterlin değerinde altın kaplama biftek yedi, görüntüler tepki çekti
Vietnamlı bakan, Nusret'te 1450 Sterlin değerinde altın kaplama biftek yedi, görüntüler tepki çekti
'Salt Bae' lakabıyla bilinen ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin, Londra'da açtığı yeni restoran menüsüyle, müşterileriyle ve fiyatlarıyla adından söz ettirmeye... 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T14:03+0300
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vietnam
nusret gökçe
salt bae
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Güney Asya ülkesi Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam, beraberinde kalabalık bir grupla birlikte Londra Knightsbridge'de Eylül ayında açılan Nusret restoranına geldi.Nusret Gökçe, Vietnamlı bakana kendi elleriyle 1450 Sterlin değerindeki altın kaplama bifteği yedirdi, üstüne 'imzası' haline gelen tuz serpmeyi de yaptı.Nusret'in bakana yaptığı şov sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılır paylaşılmaz hızlıca silindi ancak video hızlı bir şekilde yayıldı.Yüzlerce Vietnamlı, altın kaplama biftek yiyen bakana tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Benim param nereye gitti?", "Maaşı bu yemeğe yetmez, parayı nereden buldu" ve "Milyonlarca insan koronavirüsten kıvranırken, sözün bittiği yer" gibi yorumlar yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211105/nusret-riyadda-28-subesini-acmak-icin-londradaki-tartismali-restoranindan-ayrildi-1050518721.html
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londra, vietnam, nusret gökçe, salt bae, biftek

Vietnamlı bakan, Nusret'te 1450 Sterlin değerinde altın kaplama biftek yedi, görüntüler tepki çekti

14:03 06.11.2021 (güncellendi: 14:08 06.11.2021)
© REUTERS / STEPHANE MAHENusret Gökçe
Nusret Gökçe - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
© REUTERS / STEPHANE MAHE
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'Salt Bae' lakabıyla bilinen ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin, Londra'da açtığı yeni restoran menüsüyle, müşterileriyle ve fiyatlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Vietnam Komünist Partisi yetkilisinin altın kaplamalı, pahalı bifteği yediği görüntüler ülkesinde büyük tepki topladı.
Güney Asya ülkesi Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam, beraberinde kalabalık bir grupla birlikte Londra Knightsbridge'de Eylül ayında açılan Nusret restoranına geldi.

Nusret Gökçe, Vietnamlı bakana kendi elleriyle 1450 Sterlin değerindeki altın kaplama bifteği yedirdi, üstüne 'imzası' haline gelen tuz serpmeyi de yaptı.

Nusret'in bakana yaptığı şov sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılır paylaşılmaz hızlıca silindi ancak video hızlı bir şekilde yayıldı.

Yüzlerce Vietnamlı, altın kaplama biftek yiyen bakana tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Benim param nereye gitti?", "Maaşı bu yemeğe yetmez, parayı nereden buldu" ve "Milyonlarca insan koronavirüsten kıvranırken, sözün bittiği yer" gibi yorumlar yaptı.
Nusret Gökçe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
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Nusret, Riyad'da 28. şubesini açmak için Londra'daki tartışmalı restoranından ayrıldı
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