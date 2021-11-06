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Vietnamlı bakan, Nusret'te 1450 Sterlin değerinde altın kaplama biftek yedi, görüntüler tepki çekti
14:03 06.11.2021 (güncellendi: 14:08 06.11.2021)
'Salt Bae' lakabıyla bilinen ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin, Londra'da açtığı yeni restoran menüsüyle, müşterileriyle ve fiyatlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Vietnam Komünist Partisi yetkilisinin altın kaplamalı, pahalı bifteği yediği görüntüler ülkesinde büyük tepki topladı.
Güney Asya ülkesi Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam, beraberinde kalabalık bir grupla birlikte Londra Knightsbridge'de Eylül ayında açılan Nusret restoranına geldi.
Nusret Gökçe, Vietnamlı bakana kendi elleriyle 1450 Sterlin değerindeki altın kaplama bifteği yedirdi, üstüne 'imzası' haline gelen tuz serpmeyi de yaptı.
Nusret'in bakana yaptığı şov sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılır paylaşılmaz hızlıca silindi ancak video hızlı bir şekilde yayıldı.
Yüzlerce Vietnamlı, altın kaplama biftek yiyen bakana tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Benim param nereye gitti?", "Maaşı bu yemeğe yetmez, parayı nereden buldu" ve "Milyonlarca insan koronavirüsten kıvranırken, sözün bittiği yer" gibi yorumlar yaptı.
Nusret Gökçe, Vietnamlı bakana kendi elleriyle 1450 Sterlin değerindeki altın kaplama bifteği yedirdi, üstüne 'imzası' haline gelen tuz serpmeyi de yaptı.
Nusret'in bakana yaptığı şov sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılır paylaşılmaz hızlıca silindi ancak video hızlı bir şekilde yayıldı.
Yüzlerce Vietnamlı, altın kaplama biftek yiyen bakana tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Benim param nereye gitti?", "Maaşı bu yemeğe yetmez, parayı nereden buldu" ve "Milyonlarca insan koronavirüsten kıvranırken, sözün bittiği yer" gibi yorumlar yaptı.
Rakyat Vietnam berang apabila menteri mereka dilihat menikmati stik yang dibalut dengan daun emas di restoran mewah di London. Menerusi sebuah video yang tular di negara itu, Menteri Keselamatan Awam, To Lam dilihat menyuap menu makanan itu di Nusr-Et… https://t.co/FwYI38fKJY— santaiINFO (@santai_tv) November 6, 2021