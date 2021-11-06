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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211106/yamal-avrupa-boru-hattindan-almanyaya-gaz-akisi-bir-kez-daha-durduruldu-1050544200.html
Yamal-Avrupa boru hattından Almanya'ya gaz akışı bir kez daha durduruldu
Yamal-Avrupa boru hattından Almanya'ya gaz akışı bir kez daha durduruldu
Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden Almanya'ya doğrudan gaz akışının bir kez daha durdurulduğu duyuruldu. 06.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-06T17:20+0300
2021-11-06T17:20+0300
2021-11-06T17:20+0300
ekonomi
rusya
almanya
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
yamal-avrupa
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Alman transit operatörü Gascade'nin verilerine göre, Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı üzerinden Almanya'ya doğrudan gaz akışı Moskova saatiyle 09.00 ile 10.00 arasında durduruldu.Bunun üzerine, Almanya'dan Polonya'ya ters yönde saatte 139.5 bin metreküp gaz pompalanmaya başlandı.Daha önce Yamal-Avrupa gaz boru hattı üzerinden Almanya'ya aktarılan gaz akışı beş günlük aranın ardından perşembe günü öğle saatlerinde yeniden başlamıştı.Gazprom’dan yapılan açıklamada, Avrupalı tüketicilerin gaz taleplerinin tam olarak karşılandığı, Rus gazına talepteki dalgalanmaların alıcıların ihtiyaçlarıyla ilişkili olduğu belirtilmişti.Rusya, Belarus, Polonya ve Almanya topraklarından geçen Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı yıllık 33 milyar metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211104/gazprom-avrupada-gaz-fiyatlarinin-yukselmesinde-gazpromun-suclanmasi-garip-1050465182.html
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rusya, almanya, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, yamal-avrupa
Yamal-Avrupa boru hattından Almanya'ya gaz akışı bir kez daha durduruldu
Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden Almanya'ya doğrudan gaz akışının bir kez daha durdurulduğu duyuruldu.
Alman transit operatörü
Gascade'nin verilerine göre, Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı üzerinden Almanya'ya doğrudan gaz akışı Moskova saatiyle 09.00 ile 10.00 arasında durduruldu.
Bunun üzerine,
Almanya'dan Polonya'ya ters yönde saatte 139.5 bin metreküp gaz pompalanmaya başlandı.
Daha önce Yamal-Avrupa gaz boru hattı üzerinden Almanya'ya aktarılan gaz akışı beş günlük aranın ardından perşembe günü öğle saatlerinde yeniden başlamıştı.
Gazprom’dan yapılan açıklamada, Avrupalı tüketicilerin gaz taleplerinin tam olarak karşılandığı, Rus gazına talepteki dalgalanmaların alıcıların ihtiyaçlarıyla ilişkili olduğu belirtilmişti.
Rusya, Belarus, Polonya ve Almanya topraklarından geçen Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı yıllık 33 milyar metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.