https://tr.sputniknews.com/20211106/yamal-avrupa-boru-hattindan-almanyaya-gaz-akisi-bir-kez-daha-durduruldu-1050544200.html

Yamal-Avrupa boru hattından Almanya'ya gaz akışı bir kez daha durduruldu

Yamal-Avrupa boru hattından Almanya'ya gaz akışı bir kez daha durduruldu

Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden Almanya'ya doğrudan gaz akışının bir kez daha durdurulduğu duyuruldu. 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T17:20+0300

2021-11-06T17:20+0300

2021-11-06T17:20+0300

ekonomi

rusya

almanya

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

yamal-avrupa

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Alman transit operatörü Gascade'nin verilerine göre, Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı üzerinden Almanya'ya doğrudan gaz akışı Moskova saatiyle 09.00 ile 10.00 arasında durduruldu.Bunun üzerine, Almanya'dan Polonya'ya ters yönde saatte 139.5 bin metreküp gaz pompalanmaya başlandı.Daha önce Yamal-Avrupa gaz boru hattı üzerinden Almanya'ya aktarılan gaz akışı beş günlük aranın ardından perşembe günü öğle saatlerinde yeniden başlamıştı.Gazprom’dan yapılan açıklamada, Avrupalı tüketicilerin gaz taleplerinin tam olarak karşılandığı, Rus gazına talepteki dalgalanmaların alıcıların ihtiyaçlarıyla ilişkili olduğu belirtilmişti.Rusya, Belarus, Polonya ve Almanya topraklarından geçen Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı yıllık 33 milyar metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211104/gazprom-avrupada-gaz-fiyatlarinin-yukselmesinde-gazpromun-suclanmasi-garip-1050465182.html

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rusya, almanya, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, yamal-avrupa