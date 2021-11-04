https://tr.sputniknews.com/20211104/gazprom-avrupada-gaz-fiyatlarinin-yukselmesinde-gazpromun-suclanmasi-garip-1050465182.html

Gazprom: Avrupa'da gaz fiyatlarının yükselmesinde Gazprom’un suçlanması ‘garip’

Gazprom: Avrupa'da gaz fiyatlarının yükselmesinde Gazprom’un suçlanması ‘garip’

Gazprom Export Genel Direktörü Burmistrova, Avrupa’nın kendi gaz üretiminin düştüğü koşullarda, yükselen gaz fiyatlarından Gazprom’un sorumlu tutulmasının... 04.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-04T05:46+0300

2021-11-04T05:46+0300

2021-11-04T05:46+0300

ekonomi

avrupa

rusya

gazprom

doğalgaz

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Flame Enerji ve Doğal Gaz Konferansı'na video konferans yoluyla katılan Gazprom Export Genel Direktörü Yelena Burmistrova, Avrupa'nın kendi gaz üretiminin yılın başından bu yana 10 milyar metreküp düştüğü ve Avrupa pazarına LNG tedarikinin keskin bir şekilde azaldığı bir dönemde, Gazprom’un Avrupalı tüketicilere gaz ihracatını artırdığına dikkat çekti. Avrupa’da yükselen gaz fiyatlarından Gazprom’un sorumlu tutulamayacağını belirten Burmistrova, “Bu bağlamda, Gazprom’ un eylemlerinin Avrupa'da gaz fiyatlarının artmasına yol açtığına dair suçlamaları duymak bizim için garip” dedi.Burmistrova ayrıca, Gazprom'un Avrupa'da gaz fiyatlarının rekor düzeyde yükselmesiyle ilgilenmediğini, çünkü bunun talebin düşmesine yol açtığını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211006/putin-dogalgaz-fiyatinin-artmasina-avrupanin-hatali-politikalari-yol-acti-1049580316.html

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avrupa, rusya, gazprom, doğalgaz