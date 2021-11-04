Gazprom: Avrupa'da gaz fiyatlarının yükselmesinde Gazprom’un suçlanması ‘garip’

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Flame Enerji ve Doğal Gaz Konferansı'na video konferans yoluyla katılan Gazprom Export Genel Direktörü Yelena Burmistrova, Avrupa'nın kendi gaz üretiminin yılın başından bu yana 10 milyar metreküp düştüğü ve Avrupa pazarına LNG tedarikinin keskin bir şekilde azaldığı bir dönemde, Gazprom’un Avrupalı tüketicilere gaz ihracatını artırdığına dikkat çekti. Avrupa’da yükselen gaz fiyatlarından Gazprom’un sorumlu tutulamayacağını belirten Burmistrova, “Bu bağlamda, Gazprom’ un eylemlerinin Avrupa'da gaz fiyatlarının artmasına yol açtığına dair suçlamaları duymak bizim için garip” dedi.Burmistrova ayrıca, Gazprom'un Avrupa'da gaz fiyatlarının rekor düzeyde yükselmesiyle ilgilenmediğini, çünkü bunun talebin düşmesine yol açtığını kaydetti.
Gazprom Export Genel Direktörü Burmistrova, Avrupa’nın kendi gaz üretiminin düştüğü koşullarda, yükselen gaz fiyatlarından Gazprom’un sorumlu tutulmasının ‘garip’ olduğunu söyledi.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Flame Enerji ve Doğal Gaz Konferansı'na video konferans yoluyla katılan Gazprom Export Genel Direktörü Yelena Burmistrova, Avrupa'nın kendi gaz üretiminin yılın başından bu yana 10 milyar metreküp düştüğü ve Avrupa pazarına LNG tedarikinin keskin bir şekilde azaldığı bir dönemde, Gazprom’un Avrupalı tüketicilere gaz ihracatını artırdığına dikkat çekti.
Avrupa’da yükselen gaz fiyatlarından Gazprom’un sorumlu tutulamayacağını belirten Burmistrova, “Bu bağlamda, Gazprom’ un eylemlerinin Avrupa'da gaz fiyatlarının artmasına yol açtığına dair suçlamaları duymak bizim için garip” dedi.
Burmistrova ayrıca, Gazprom'un Avrupa'da gaz fiyatlarının rekor düzeyde yükselmesiyle ilgilenmediğini, çünkü bunun talebin düşmesine yol açtığını kaydetti.