https://tr.sputniknews.com/20211106/yavru-kediyi-ezmemek-icin-manevra-yapinca-surdugu-arac-manavin-duvarina-carparak-takla-atti-1050542532.html

Yavru kediyi ezmemek için manevra yapınca sürdüğü araç manavın duvarına çarparak takla attı

Yavru kediyi ezmemek için manevra yapınca sürdüğü araç manavın duvarına çarparak takla attı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir sürücü kediye çarpmamak için manevra yapınca sürdüğü araç manavın duvarına çarparak takla attı. Beş kişinin hafif şekilde... 06.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-06T15:03+0300

2021-11-06T15:03+0300

2021-11-06T15:03+0300

türkiye

türkiye

trafik kazası

yavru kedi

manav

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Kaza, saat 21.15 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, sürücü B.T., otomobil ile seyir halindeyken bir yavru kedinin, ölen annesinin yanına gitmek için aniden yola atladığını fark etti. Kediye çarpmamak için ani manevra yapan B.T., aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil yol kenarındaki araçları geçerek manavın duvarına çarptı ve takla atarak durabildi. Otomobil içerisinde bulunan beş kişi çevredekilerin yardımıyla pencereden ve bagaj kısmından çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.Takla atan otomobil ise olay yerine gelen çekiciyle düzeltildikten sonra kaymaya başladı ve polis aracına vurmaktan çevredeki vatandaşların yardımıyla son anda kurtarıldı.

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türkiye, trafik kazası, yavru kedi, manav