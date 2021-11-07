43. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı

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Köprü çıkışındaki yol kenarında bir kişi mikrofondan şarkı söylerken, katılımcılar bir süre mola verme fırsatı buldu. Şarkılara keyifle eşlik eden katılımcılar, daha sonra koşuya devam etti.