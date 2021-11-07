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43. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı
43. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, Aktif Bank'ın dijital bankası N Kolay’ın isim sponsorluğundaki N Kolay 43... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, maraton, koşu, halk, vodafone istanbul maratonu, galeri

43. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı

14:45 07.11.2021
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, Aktif Bank'ın dijital bankası N Kolay’ın isim sponsorluğundaki N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı.
© AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Altunizade Köprüsü'nden verdiği startla katılımcılar koşuya başladı. 8 kilometrelik parkurda katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu&#x27;nun Altunizade Köprüsü&#x27;nden verdiği startla katılımcılar koşuya başladı. 8 kilometrelik parkurda katılımcılar keyifli anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye
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© AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Altunizade Köprüsü'nden verdiği startla katılımcılar koşuya başladı. 8 kilometrelik parkurda katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman

Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen20 bin katılımcı,zaman zaman köprü üstünde fotoğraf çektirdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü&#x27;nden geçen20 bin katılımcı,zaman zaman köprü üstünde fotoğraf çektirdi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman

Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen20 bin katılımcı,zaman zaman köprü üstünde fotoğraf çektirdi.

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman

Köprü çıkışındaki yol kenarında bir kişi mikrofondan şarkı söylerken, katılımcılar bir süre mola verme fırsatı buldu. Şarkılara keyifle eşlik eden katılımcılar, daha sonra koşuya devam etti.

Köprü çıkışındaki yol kenarında bir kişi mikrofondan şarkı söylerken, katılımcılar bir süre mola verme fırsatı buldu. Şarkılara keyifle eşlik eden katılımcılar, daha sonra koşuya devam etti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman

Köprü çıkışındaki yol kenarında bir kişi mikrofondan şarkı söylerken, katılımcılar bir süre mola verme fırsatı buldu. Şarkılara keyifle eşlik eden katılımcılar, daha sonra koşuya devam etti.

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmenin keyfini yaşayan katılımcılar, Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inerek, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde koşuyu tamamladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü&#x27;nden geçmenin keyfini yaşayan katılımcılar, Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı&#x27;ndan Beşiktaş&#x27;a inerek, Dolmabahçe&#x27;deki Vodafone Park önünde koşuyu tamamladı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmenin keyfini yaşayan katılımcılar, Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inerek, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde koşuyu tamamladı.

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman

Afrika’da yaşayan Masai kabilesi üyeleri de koşuda yer aldı. Temiz su sorununa dikkati çekmek için su kovalarıyla koşuya katılan kabile üyeleri parkur boyunca şarkılar söyledi. Masai üyelerine diğer katılımcılar da ilgi gösterdi ve beraber fotoğraf çektirdi.

Afrika’da yaşayan Masai kabilesi üyeleri de koşuda yer aldı. Temiz su sorununa dikkati çekmek için su kovalarıyla koşuya katılan kabile üyeleri parkur boyunca şarkılar söyledi. Masai üyelerine diğer katılımcılar da ilgi gösterdi ve beraber fotoğraf çektirdi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman

Afrika’da yaşayan Masai kabilesi üyeleri de koşuda yer aldı. Temiz su sorununa dikkati çekmek için su kovalarıyla koşuya katılan kabile üyeleri parkur boyunca şarkılar söyledi. Masai üyelerine diğer katılımcılar da ilgi gösterdi ve beraber fotoğraf çektirdi.

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