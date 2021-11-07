https://tr.sputniknews.com/20211107/bakan-bilgin-kidem-tazminatini-kimse-kaldirmiyor-birisi-kaldirirsa-ben-cikar-savunurum-1050558019.html

Bakan Bilgin: Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor, birisi kaldırırsa ben çıkar savunurum

Bakan Bilgin: Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor, birisi kaldırırsa ben çıkar savunurum

Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, muhalefetin kıdem tazminatının kaldırılacağı iddialarına ilişkin olarak, “Kıdem tazminatını kimse... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T13:19+0300

2021-11-07T13:19+0300

2021-11-07T13:19+0300

türkiye

kıdem tazminatı

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iş

iş yeri

vedat bilgin

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Bakan Bilgin, kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge hakkında açıklamalarda bulundu.Sabah gazetesinden yer alan habere göre, bakanlığının bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bilgin, "Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor. Birisi kaldırırsa da ben çıkarım, savunurum" dedi.Bilgin şu ifadeleri kullandı:İşsizlik Sigortası Fonu'ndan güvenlik görevlisi olmaz. Bunu durdurdum, vermeyeceğiz. Fondan, toplum yararına fayda üretecek çalışmanın nasıl yapılacağı, ilgili mevzuatta açıkça belirtilmiştir. Kanun ile yönetmelik arasında bazı sorunlar vardı. Yönetmeliği değiştiriyorum, bunu tamamen İşsizlik Sigortası Kanunu'nun fonksiyonlarına dönüştüreceğiz. Bürokratik ihmalleri, geçmişten kalan bazı sorun ve alışkanlıkları ortadan kaldıracağız.Kıdem tazminatını kim kaldırıyor? Ben tazminatı savunan bir adamım. Bu konuda yazılarım var. Onu nereden çıkardınız? Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor. Birisi kaldırırsa da ben çıkar savunurum.'3600 ek gösterge için çalışma grubunu oluşturduk'Çalışma grubunu oluşturduk. Alternatif maliyet modelleri çıkarılıyor, kapsayıcılığının ne kadar geniş ya da dar olacağı, hangi unsurları, süreleri, personeli kapsayacağına dair çalışılıyor. Bittikten sonra Ekonomi Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sendikalarla bir araya geleceğiz. Ek gösterge için gerekli kaynak yapılacak çalışmalarla ortaya çıkacak."

https://tr.sputniknews.com/20211013/mesai-saatlerinde-kendi-adina-is-yapan-isci-kidem-tazminati-odenmeden-isten-cikarildi-1049781785.html

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