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https://tr.sputniknews.com/20211107/bakan-bilgin-kidem-tazminatini-kimse-kaldirmiyor-birisi-kaldirirsa-ben-cikar-savunurum-1050558019.html
Bakan Bilgin: Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor, birisi kaldırırsa ben çıkar savunurum
Bakan Bilgin: Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor, birisi kaldırırsa ben çıkar savunurum
Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, muhalefetin kıdem tazminatının kaldırılacağı iddialarına ilişkin olarak, “Kıdem tazminatını kimse... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T13:19+0300
2021-11-07T13:19+0300
türkiye
kıdem tazminatı
işçi
kıdem tazminatı fonu
ödeme
çalışma
çalışan
iş yeri
vedat bilgin
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Bakan Bilgin, kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge hakkında açıklamalarda bulundu.Sabah gazetesinden yer alan habere göre, bakanlığının bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bilgin, "Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor. Birisi kaldırırsa da ben çıkarım, savunurum" dedi.Bilgin şu ifadeleri kullandı:İşsizlik Sigortası Fonu'ndan güvenlik görevlisi olmaz. Bunu durdurdum, vermeyeceğiz. Fondan, toplum yararına fayda üretecek çalışmanın nasıl yapılacağı, ilgili mevzuatta açıkça belirtilmiştir. Kanun ile yönetmelik arasında bazı sorunlar vardı. Yönetmeliği değiştiriyorum, bunu tamamen İşsizlik Sigortası Kanunu'nun fonksiyonlarına dönüştüreceğiz. Bürokratik ihmalleri, geçmişten kalan bazı sorun ve alışkanlıkları ortadan kaldıracağız.Kıdem tazminatını kim kaldırıyor? Ben tazminatı savunan bir adamım. Bu konuda yazılarım var. Onu nereden çıkardınız? Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor. Birisi kaldırırsa da ben çıkar savunurum.'3600 ek gösterge için çalışma grubunu oluşturduk'Çalışma grubunu oluşturduk. Alternatif maliyet modelleri çıkarılıyor, kapsayıcılığının ne kadar geniş ya da dar olacağı, hangi unsurları, süreleri, personeli kapsayacağına dair çalışılıyor. Bittikten sonra Ekonomi Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sendikalarla bir araya geleceğiz. Ek gösterge için gerekli kaynak yapılacak çalışmalarla ortaya çıkacak."
https://tr.sputniknews.com/20211013/mesai-saatlerinde-kendi-adina-is-yapan-isci-kidem-tazminati-odenmeden-isten-cikarildi-1049781785.html
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kıdem tazminatı, işçi, kıdem tazminatı fonu, ödeme, çalışma, çalışan, iş, iş yeri, vedat bilgin

Bakan Bilgin: Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor, birisi kaldırırsa ben çıkar savunurum

13:19 07.11.2021
© Twitter/Vedat BilginÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© Twitter/Vedat Bilgin
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Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, muhalefetin kıdem tazminatının kaldırılacağı iddialarına ilişkin olarak, “Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor” açıklamasını yaptı.
Bakan Bilgin, kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge hakkında açıklamalarda bulundu.
Sabah gazetesinden yer alan habere göre, bakanlığının bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bilgin, "Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor. Birisi kaldırırsa da ben çıkarım, savunurum" dedi.
Bilgin şu ifadeleri kullandı:
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan güvenlik görevlisi olmaz. Bunu durdurdum, vermeyeceğiz. Fondan, toplum yararına fayda üretecek çalışmanın nasıl yapılacağı, ilgili mevzuatta açıkça belirtilmiştir. Kanun ile yönetmelik arasında bazı sorunlar vardı. Yönetmeliği değiştiriyorum, bunu tamamen İşsizlik Sigortası Kanunu'nun fonksiyonlarına dönüştüreceğiz. Bürokratik ihmalleri, geçmişten kalan bazı sorun ve alışkanlıkları ortadan kaldıracağız.
Kıdem tazminatını kim kaldırıyor? Ben tazminatı savunan bir adamım. Bu konuda yazılarım var. Onu nereden çıkardınız? Kıdem tazminatını kimse kaldırmıyor. Birisi kaldırırsa da ben çıkar savunurum.
mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
YAŞAM
Mesai saatlerinde kendi adına iş yapan işçi kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarıldı
13 Ekim, 14:06

'3600 ek gösterge için çalışma grubunu oluşturduk'

Çalışma grubunu oluşturduk. Alternatif maliyet modelleri çıkarılıyor, kapsayıcılığının ne kadar geniş ya da dar olacağı, hangi unsurları, süreleri, personeli kapsayacağına dair çalışılıyor. Bittikten sonra Ekonomi Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sendikalarla bir araya geleceğiz. Ek gösterge için gerekli kaynak yapılacak çalışmalarla ortaya çıkacak."
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