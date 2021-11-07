https://tr.sputniknews.com/20211107/hirsizliktan-serbest-kaldilar-uyusturucudan-tutuklandilar-1050559465.html

Hırsızlıktan serbest kaldılar, uyuşturucudan tutuklandılar

Hırsızlıktan serbest kaldılar, uyuşturucudan tutuklandılar

Karaman'da yaklaşık 10 gün önce ayrıldığı iş yerinden çuvallarla kuru yemiş çalan Gökhan C. ve arkadaşı Harun Ü. polis tarafından suçüstü yakalandı... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T14:37+0300

2021-11-07T14:37+0300

2021-11-07T14:37+0300

türkiye

mhp

operasyon

polis

gözaltı

uyuşturucu

ilçe başkanı

hırsızlık

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Gece saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'deki MHP İl Başkanı Mahmut Ünüvar’a ait kuruyemiş eleme tesislerinde meydana gelen olayda, bir fabrikadaki güvenlik görevlisi, kuru yemiş tesislerine gelen 2 kişinin durumundan şüphelenip polise ihbarda bulundu.Belirtilen adrese gelen polis, Gökhan C. ve arkadaşı Harun Ü.’yü içinde kuru yemiş bulunan çuvalları çalarken yakaladı. 2 kişi gözaltına alınırken araçlarında yapılan aramada 8.5 gram eroin, 1 fişek alüminyum folyoya sarılı fişek, 11 adet uyuşturucu hap, 6 parça uyuşturucu emdirilen kağıt, hassas terazi ve çok sayıda alüminyum folyo ele geçirildi.Eski iş yerini soymaya kalkışmışPolis, yaptığı incelemede Gökhan C.’nin daha önce kuru yemiş eleme tesislerinde çalıştığı ve yaklaşık 10 gün önce işten ayrıldığını saptadı. 2 kişi sevk edildikleri mahkemece ‘hırsızlık’ suçundan adli kontrolle serbest kalırken, ‘uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu bulundurmak’ suçlarından tutuklandı.

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mhp, operasyon, polis, gözaltı, uyuşturucu, ilçe başkanı, hırsızlık