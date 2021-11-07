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https://tr.sputniknews.com/20211107/icisleri-bakanligi-kades-uzerinden-yapilan-227-bin-936-ihbarin-tamamina-mudahale-edildi-1050553472.html
İçişleri Bakanlığı: KADES üzerinden yapılan 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildi
İçişleri Bakanlığı: KADES üzerinden yapılan 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildi
Kadına şiddetin önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilen akıllı telefon uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES)... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T09:34+0300
2021-11-07T09:34+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadına şiddet
içişleri bakanlığı
mücadele
ihbar
kadın cinayetleri
kadına yönelik taciz
rapor
kades
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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir'in KADES uygulamasına ve Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'ne ilişkin bilgiler verdiği video yer aldı.Buna göre Özdemir, kadın vatandaşların şiddete maruz kaldıklarında veya maruz kalma ihtimali bulunduğu anda KADES uygulamasını kullanmaları halinde olay yerine en yakın ekip veya devriyenin ortalama 4-5 dakika gibi sürede duruma müdahale ettiğini bildirdi.KADES uygulamasını 2 milyon 668 bin 306 kişinin telefonuna indirdiğini kaydeden Özdemir, uygulama üzerinden gelen 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildiğini açıkladı.Özdemir, şiddet mağduru bir kadının, yaşadığı olayla ilgili ilk müracaatını aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele bürolarına yaptığını belirterek, şunları söyledi:"Bu müracaatı esnasında ifadesi alınır. Darp izi eğer mevcutsa mutlaka doktor raporu alınır. Daha sonra risk düzeyini belirlemek ve en uygun tedbir kararını alabilmek için oluşturduğumuz ve tüm ülke genelinde kullanılan aile içi ve kadına yönelik şiddet risk değerlendirme kayıt formu doldurulmaktadır. Şiddet mağdurunun beyanı doğrultusunda risk düzeyini belirleyerek 6284 sayılı Kanun kapsamında en uygun tedbir şiddet mağduruna yönelik olarak verilir. İlgili personelimiz tarafından düzenli olarak kontrol edilir."Elektronik İzleme Merkezi'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kurulduğunu dile getiren Özdemir, özellikle mükerrer şiddettin önlenebilmesi, mağdur kadınların tekrar aynı şiddet olayına maruz kalmaması için elektronik izleme merkezinden şiddet uygulayanın mağdura yaklaşmaması yönünde 7/24 kesintisiz olarak takibinin ve izlemesinin yapıldığını bildirdi.Özdemir, Elektronik İzleme Merkezi tarafından 248 vakanın aktif takip edildiğini belirterek, şunları kaydetti:"Tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan bu uygulama ile mahkeme kararlarının sisteme kaydı buradan yapılıp aynı zamanda şiddet mağduru ile şiddet uygulayanın takibi sistem üzerindeki ekranlardan takip edilir. Olası şiddet uygulayanın şiddet mağduruna yaklaşması söz konusu ise yine izleme merkezi personelimiz tarafından hem şiddet mağduru hem şiddet uygulayan kişi telefonla aranarak ikaz edilir."Paylaşılan videoda ayrıca anlatılan uygulamalara ilişkin örnekler sunuldu.
https://tr.sputniknews.com/20211013/kadina-siddeti-arastirma-komisyonu-kades-tatbikatina-katildi-1049770625.html
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kadın cinayeti, kadına şiddet, içişleri bakanlığı, mücadele, ihbar, kadın cinayetleri, kadına yönelik taciz, rapor, kades

İçişleri Bakanlığı: KADES üzerinden yapılan 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildi

09:34 07.11.2021
© AA / Zeynep RakipoğluKADES - TEKNOFEST
KADES - TEKNOFEST - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© AA / Zeynep Rakipoğlu
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Kadına şiddetin önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilen akıllı telefon uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) üzerinden gelen 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildi.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir'in KADES uygulamasına ve Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'ne ilişkin bilgiler verdiği video yer aldı.
Buna göre Özdemir, kadın vatandaşların şiddete maruz kaldıklarında veya maruz kalma ihtimali bulunduğu anda KADES uygulamasını kullanmaları halinde olay yerine en yakın ekip veya devriyenin ortalama 4-5 dakika gibi sürede duruma müdahale ettiğini bildirdi.
KADES uygulamasını 2 milyon 668 bin 306 kişinin telefonuna indirdiğini kaydeden Özdemir, uygulama üzerinden gelen 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildiğini açıkladı.
Özdemir, şiddet mağduru bir kadının, yaşadığı olayla ilgili ilk müracaatını aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele bürolarına yaptığını belirterek, şunları söyledi:
"Bu müracaatı esnasında ifadesi alınır. Darp izi eğer mevcutsa mutlaka doktor raporu alınır. Daha sonra risk düzeyini belirlemek ve en uygun tedbir kararını alabilmek için oluşturduğumuz ve tüm ülke genelinde kullanılan aile içi ve kadına yönelik şiddet risk değerlendirme kayıt formu doldurulmaktadır. Şiddet mağdurunun beyanı doğrultusunda risk düzeyini belirleyerek 6284 sayılı Kanun kapsamında en uygun tedbir şiddet mağduruna yönelik olarak verilir. İlgili personelimiz tarafından düzenli olarak kontrol edilir."
Elektronik İzleme Merkezi'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kurulduğunu dile getiren Özdemir, özellikle mükerrer şiddettin önlenebilmesi, mağdur kadınların tekrar aynı şiddet olayına maruz kalmaması için elektronik izleme merkezinden şiddet uygulayanın mağdura yaklaşmaması yönünde 7/24 kesintisiz olarak takibinin ve izlemesinin yapıldığını bildirdi.
Özdemir, Elektronik İzleme Merkezi tarafından 248 vakanın aktif takip edildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan bu uygulama ile mahkeme kararlarının sisteme kaydı buradan yapılıp aynı zamanda şiddet mağduru ile şiddet uygulayanın takibi sistem üzerindeki ekranlardan takip edilir. Olası şiddet uygulayanın şiddet mağduruna yaklaşması söz konusu ise yine izleme merkezi personelimiz tarafından hem şiddet mağduru hem şiddet uygulayan kişi telefonla aranarak ikaz edilir."
Paylaşılan videoda ayrıca anlatılan uygulamalara ilişkin örnekler sunuldu.
KADES - TEKNOFEST - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
YAŞAM
Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, KADES tatbikatına katıldı
13 Ekim, 07:28
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