https://tr.sputniknews.com/20211107/putin-aliyev-ve-pasinyan-video-konferans-yontemiyle-gorusecek-1050562789.html

Putin, Aliyev ve Paşinyan, video konferans yöntemiyle görüşecek

Putin, Aliyev ve Paşinyan, video konferans yöntemiyle görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermeistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın hafta içi video konferans yöntemiyle bir... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T16:49+0300

2021-11-07T16:49+0300

2021-11-07T16:49+0300

dünya

rusya

ermenistan

vladimir putin

azerbaycan

ilham aliyev

karabağ

görüşme

paşinyan

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üç liderin bir görüşme yapacağına dair haberlerle ilgili sorular karşısında, "Evet, böyle bir görüşme için hazırlık yapılıyor, video konferans formatında olacak" dedi.Rossiya 1 televizyonu, Dağlık Karabağ'da akan kanı durduran üçlü anlaşmanın imzalanmasının yıldönümü vesilesiyle Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın çalışma programında bir görüşme yer almasının beklenebileceğini belirtmişti.Dağlık Karabağ'da 27 Eylül 2020'de yeniden alevlenen çatışmalar, 9 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayla sona ermişti. Anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.

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rusya

ermenistan

azerbaycan

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rusya, ermenistan, vladimir putin, azerbaycan, ilham aliyev, karabağ, görüşme, paşinyan