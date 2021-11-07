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Putin, Aliyev ve Paşinyan, video konferans yöntemiyle görüşecek
Putin, Aliyev ve Paşinyan, video konferans yöntemiyle görüşecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermeistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın hafta içi video konferans yöntemiyle bir... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T16:49+0300
2021-11-07T16:49+0300
dünya
rusya
ermenistan
vladimir putin
azerbaycan
ilham aliyev
karabağ
görüşme
paşinyan
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üç liderin bir görüşme yapacağına dair haberlerle ilgili sorular karşısında, "Evet, böyle bir görüşme için hazırlık yapılıyor, video konferans formatında olacak" dedi.Rossiya 1 televizyonu, Dağlık Karabağ'da akan kanı durduran üçlü anlaşmanın imzalanmasının yıldönümü vesilesiyle Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın çalışma programında bir görüşme yer almasının beklenebileceğini belirtmişti.Dağlık Karabağ'da 27 Eylül 2020'de yeniden alevlenen çatışmalar, 9 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayla sona ermişti. Anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210927/ermenistan-daglik-karabag-sorunuyla-ilgili-tam-tesekkullu-bariscil-cozum-sureci-baslatilmali-1049292080.html
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rusya, ermenistan, vladimir putin, azerbaycan, ilham aliyev, karabağ, görüşme, paşinyan

Putin, Aliyev ve Paşinyan, video konferans yöntemiyle görüşecek

16:49 07.11.2021
© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Fotoğraf bankasına girPutin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi
Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki Dağlık Karabağ görüşmesi sona erdi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
© Sputnik / Mikhail Klimentiev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermeistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın hafta içi video konferans yöntemiyle bir görüşme yapacağı açıklandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üç liderin bir görüşme yapacağına dair haberlerle ilgili sorular karşısında, "Evet, böyle bir görüşme için hazırlık yapılıyor, video konferans formatında olacak" dedi.

Rossiya 1 televizyonu, Dağlık Karabağ'da akan kanı durduran üçlü anlaşmanın imzalanmasının yıldönümü vesilesiyle Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın çalışma programında bir görüşme yer almasının beklenebileceğini belirtmişti.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül 2020'de yeniden alevlenen çatışmalar, 9 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayla sona ermişti. Anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.
Ermenistan bayrak - Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2021
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