https://tr.sputniknews.com/20211107/ridvan-dilmen-pereira-ile-yollar-ayrilmali-1050567107.html

Rıdvan Dilmen: Kırmızı kar yağarsa Fenerbahçe, Pereiera ile şampiyon olur

Rıdvan Dilmen: Kırmızı kar yağarsa Fenerbahçe, Pereiera ile şampiyon olur

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, % 100 Futbol programında, 2-2 sona eren Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçının değerlendirdi. "Ali Koç, hemen amasız... 07.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-07T22:16+0300

2021-11-07T22:16+0300

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spor

fenerbahçe

rıdvan dilmen

ali koç

vitor pereira

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Sarı-lacivertli takımın teknik direktör Vitor Pereira'ya eleştirilerde bulunan Dilmen, Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "12. haftada 10 puan fark yemiş bu kadroyla. Bu kadrodan iki on bir yaparım, ikisini de Türkiye'de şampiyonluğa oynatırım. Hiç antrenmana çıkmayan bir teknik direktör düşünün en fazla bu kadar puan alır" diye konuştu.Pereira ile yolların ayrılması gerektiğini savunan Dilmen, şunları söyledi:Pereira ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını "Kırmızı kar yağarsa Fenerbahçe, Pereiera ile şampiyon olur" ifadeleriyle değerlendiren Dilmen, "Fenerbahçeliler çok üzgün. Fenerbahçeliler bunu hak etmiyor. Bu kadrosu güçlü bir kadro ama doğru bir teknik adamla Fenerbahçe üst üste maçlar kazanmaya başlar. En kötü günlerimden birini yaşıyorum" şeklinde konuştu.Kayserispor karşısında alınan 1 puanı değerlendiren Dilmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

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fenerbahçe, rıdvan dilmen, ali koç, vitor pereira