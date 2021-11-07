Sinovac Kovid-19 varyantlarına karşı yeni aşı geliştiriyor

Sinovac firmasının Medikal Direktörü Yongjun Gao yaptığı açıklamada “Sinovac firması şu an Delta ve Gama varyantlarına karşı aşı geliştirmektedir. Ar-Ge çalışmalarımız bitmiş durumdadır. Klinik araştırması için Çin’in ilgili makamlarına başvuru yapmış durumdayız” dedi.Yongjun Gao yaygın olarak kullanılan Coronavac aşısının virüs varyantlarına karşı da koruma gösterdiğini belirterek “Şili ve Çin’de elde ettiğimiz verilerde, Sinovac firmasının geliştirdiği Coronavac aşısının çeşitli varyantlara karşı koruyuculuğu kanıtlanmaktadır” dedi.Yongjun Gao, 2 dozdan sonra uygulanan hatırlatma dozunun verilerinin incelendiğini kaydederek, “Hatırlatma dozu yaptıktan sonra elde ettiğimiz veriler gösteriyor ki, insanlarda antikor seviyesi 2’nci doz sonrasına göre daha yüksektir. Genel olarak 2’nci doz aşı olup 1 ay geçtikten sonra hatırlatma dozunu düşünebiliriz. Ancak bizim tavsiyemiz 2’nci doz aşı olduktan 6 ay sonra hatırlatma dozu yapılmalıdır” dedi.
Sinovac firmasının Medikal Direktörü Yongjun Gao, Kovid-19’un yeni varyantlarına karşı aşı geliştirme çalışmalarında sona geldiklerini söyledi.
Sinovac firmasının Medikal Direktörü Yongjun Gao yaptığı açıklamada “Sinovac firması şu an Delta ve Gama varyantlarına karşı aşı geliştirmektedir. Ar-Ge çalışmalarımız bitmiş durumdadır. Klinik araştırması için Çin’in ilgili makamlarına başvuru yapmış durumdayız” dedi.
Yongjun Gao yaygın olarak kullanılan Coronavac aşısının virüs varyantlarına karşı da koruma gösterdiğini belirterek “Şili ve Çin’de elde ettiğimiz verilerde, Sinovac firmasının geliştirdiği Coronavac aşısının çeşitli varyantlara karşı koruyuculuğu kanıtlanmaktadır” dedi.
Yongjun Gao, 2 dozdan sonra uygulanan hatırlatma dozunun verilerinin incelendiğini kaydederek, “Hatırlatma dozu yaptıktan sonra elde ettiğimiz veriler gösteriyor ki, insanlarda antikor seviyesi 2’nci doz sonrasına göre daha yüksektir. Genel olarak 2’nci doz aşı olup 1 ay geçtikten sonra hatırlatma dozunu düşünebiliriz. Ancak bizim tavsiyemiz 2’nci doz aşı olduktan 6 ay sonra hatırlatma dozu yapılmalıdır” dedi.