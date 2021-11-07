TOGG’un test süreçleri başladı

Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda test sürüşlerinin başladığı açıklandı.Testlere ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un test süreçlerinin başladığı duyuruldu.
Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda test sürüşlerinin başladığı açıklandı.
Testlere ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.#YeniLigeYolculuk#TOGGpic.twitter.com/7tU6DsNfxL