https://tr.sputniknews.com/20211107/toggun-test-surecleri-basladi-1050557230.html

TOGG’un test süreçleri başladı

TOGG’un test süreçleri başladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un test süreçlerinin başladığı duyuruldu. 07.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

araba

test

yerli araba

togg

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Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda test sürüşlerinin başladığı açıklandı.Testlere ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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araba, test, yerli araba, togg