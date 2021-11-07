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Trafikte yere muz kabuğu atan sürücüye, arkasındaki sürücüden tepki
Trafikte yere muz kabuğu atan sürücüye, arkasındaki sürücüden tepki
Antalya’da kırmızı ışıkta beklediği sırada araç içinden yere muz kabuklarını atan sürücüye arkasında bekleyen aracın sürücüsünden ilginç bir muz kabuğu tepkisi... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T16:27+0300
2021-11-07T16:27+0300
2021-11-07T17:16+0300
yaşam
türkiye
trafik
antalya
sürücü
tepki
muz
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Antalya’da yaşanan olayda, kırmızı ışıkta önünde duran araçtan dışarıya muz kabuğu atıldığını gören bir sürücü gördüğü manzara karşısında tepki gösterdi.Aracından inen sürücü yeşil ışık yanmadan önce önündeki aracın yanına giderek, atıldığı yerden topladığı muz kabuklarını tekrar araç şoförünün bulunduğu camdan içeriye doğru attı.Yere attığı muz kabuklarının tekrar aracının içine geldiğini gören sürücü neye uğradığını şaşırdı. Olay, muz kabuğunu iade eden sürücünün yanında bulunan bir kişi tarafından anbean kaydedildi.
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Trafikte yere muz kabuğu atan sürücüye, arkasındaki sürücüden tepki 16:27 07.11.2021 (güncellendi: 17:16 07.11.2021)
Antalya’da kırmızı ışıkta beklediği sırada araç içinden yere muz kabuklarını atan sürücüye arkasında bekleyen aracın sürücüsünden ilginç bir muz kabuğu tepkisi geldi.
Antalya’da yaşanan olayda, kırmızı ışıkta önünde duran araçtan dışarıya muz kabuğu atıldığını gören bir sürücü gördüğü manzara karşısında tepki gösterdi.
Aracından inen sürücü yeşil ışık yanmadan önce önündeki aracın yanına giderek, atıldığı yerden topladığı muz kabuklarını tekrar araç şoförünün bulunduğu camdan içeriye doğru attı.
Yere attığı muz kabuklarının tekrar aracının içine geldiğini gören sürücü neye uğradığını şaşırdı. Olay, muz kabuğunu iade eden sürücünün yanında bulunan bir kişi tarafından anbean kaydedildi.