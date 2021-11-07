https://tr.sputniknews.com/20211107/zamlari-protesto-icin-kazanda-tas-kaynattilar-degisim-olmazsa-asimiz-tas-isimiz-yas-1050559028.html
Zamları protesto için kazanda taş kaynattılar: ‘Değişim olmazsa, aşımız taş, işimiz yaş’
Zamları protesto için kazanda taş kaynattılar: ‘Değişim olmazsa, aşımız taş, işimiz yaş’
DEVA Partisi Şanlıurfa İl Örgütü, gıda fiyatlarına gelen peş peşe zamları protesto için kazanda taş kaynattı. Partililer, "Değişim olmazsa, aşımız taş, işimiz... 07.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-07T14:16+0300
2021-11-07T14:16+0300
2021-11-07T14:16+0300
ekonomi
kazan
türkiye
protesto
zam
taş
deva partisi
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Sözcü’den Ahmet Kaya’nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde akaryakıta gelen zamları protesto için at arabası ve bisikletleriyle şehir turu atan DEVA Partisi Şanlıurfa yönetimi, bu kez de kazanda taş kaynatarak pahalılık ve son zamlara tepki gösterdi.‘Anneler tencerelerine et koymayı unuttu’DEVA Partisi İl Başkanı Av. Ahmet Tüysüz yaptığı konuşmada şunları söyledi:
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kazan, türkiye, protesto, zam, taş, deva partisi
Zamları protesto için kazanda taş kaynattılar: ‘Değişim olmazsa, aşımız taş, işimiz yaş’
DEVA Partisi Şanlıurfa İl Örgütü, gıda fiyatlarına gelen peş peşe zamları protesto için kazanda taş kaynattı. Partililer, "Değişim olmazsa, aşımız taş, işimiz yaş" pankartı açtı.
Sözcü’den Ahmet Kaya’nın haberine göre,
geçtiğimiz günlerde akaryakıta gelen zamları protesto için at arabası ve bisikletleriyle şehir turu atan DEVA Partisi Şanlıurfa yönetimi,
bu kez de kazanda taş kaynatarak pahalılık ve son zamlara tepki gösterdi.
‘Anneler tencerelerine et koymayı unuttu’
DEVA Partisi İl Başkanı Av. Ahmet Tüysüz yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Babalar çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için evlerine utanarak giriyor. Anneler tencerelerine et koymayı unuttu. Çiftçiler ekinini yakıt fiyatlarının yüksekliğinden ekemiyor. 5 kat artan gübreyi almak mümkün değil. Akaryakıt zamları yüzünden artık vatandaşlar araçlarının deposunu dolduramıyor. Akaryakıt fiyatları aracı olsun olmasın tüm vatandaşları olumsuz etkiliyor. Artan akaryakıt fiyatlarına tepki olsun diye at arabasıyla gezdik, bisikletimizle pedal çevirdik. Eylemlerimizle hem sıkıntıları gündeme taşımak, hem de gülmeyi unutan vatandaşlarımıza bir kez de olsa tebessüm ettirmek istiyoruz.”