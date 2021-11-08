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Aydın'da çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağı doğdu
Aydın'da çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağı doğdu
Aydın'ın Çine ilçesinde bir çiftlikte sezaryenle dünyaya gelen buzağının 2 kafası, 6 ayağı, 2 kuyruğu ile bitişik olduğunu gören veteriner ve çiftlik sahibi... 08.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-08T16:38+0300
2021-11-08T16:47+0300
aydın
buzağı
türkiye
doğum
çift
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Aydın’da dün gebe olan ineğinin doğum yaparken zorlandığını ve bir türlü doğumun gerçekleşmediğini fark eden Erdem Çelik, veteriner hekim Hüseyin Aynur ve tekniker Selim Gökçen'den yardım istedi.Dün saat 02.00 sıralarında çiftliğe gelen veterinerlerin yaptığı incelemede buzağının ikiz olabileceği düşünüldü. Normal doğumun olmayacağına kanaat getiren veterinerler, ineğin karnındaki buzağıyı sezaryenle aldı.Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında alınan ancak ölü doğan buzağı veterinerleri ve çiftlik sahibini şaşırttı. Buzağının 2 kafası, 6 ayağı, 2 kuyruğu ve çift omurgası olduğu fark edildi. Buzağı bugün sabah incelenmek üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirildi.Doktorları da şaşkına çeviren buzağının genetik olarak ender rastlanan bir durum olduğu belirtilerek, sonucun yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı ifade edildi.'İlk kez böyle bir şey gördüm'Erdem Çelik, baba mesleği hayvancılığı çocuk yaşlarda başlayarak sürdürdüğünü ifade etti:‘Ender rastlanan bir durum'Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji Anabilim Dalından Dr. Ayşenur Akkoç ise şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20200420/abdde-dogan-cift-basli-keci-yavrusu-sosyal-medya-kullanicilarini-eglendirdi-1041864855.html
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aydın, buzağı, doğum, çift

Aydın'da çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağı doğdu

16:38 08.11.2021 (güncellendi: 16:47 08.11.2021)
© DHAÇift başlı, 6 ayaklı, 2 kuyruklu buzağı, Aydın
Çift başlı, 6 ayaklı, 2 kuyruklu buzağı, Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
© DHA
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Aydın'ın Çine ilçesinde bir çiftlikte sezaryenle dünyaya gelen buzağının 2 kafası, 6 ayağı, 2 kuyruğu ile bitişik olduğunu gören veteriner ve çiftlik sahibi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ölü doğan buzağı incelenmek üzere veterinerlik fakültesine götürüldü.
Aydın’da dün gebe olan ineğinin doğum yaparken zorlandığını ve bir türlü doğumun gerçekleşmediğini fark eden Erdem Çelik, veteriner hekim Hüseyin Aynur ve tekniker Selim Gökçen'den yardım istedi.
Dün saat 02.00 sıralarında çiftliğe gelen veterinerlerin yaptığı incelemede buzağının ikiz olabileceği düşünüldü. Normal doğumun olmayacağına kanaat getiren veterinerler, ineğin karnındaki buzağıyı sezaryenle aldı.
Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında alınan ancak ölü doğan buzağı veterinerleri ve çiftlik sahibini şaşırttı. Buzağının 2 kafası, 6 ayağı, 2 kuyruğu ve çift omurgası olduğu fark edildi. Buzağı bugün sabah incelenmek üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirildi.
Doktorları da şaşkına çeviren buzağının genetik olarak ender rastlanan bir durum olduğu belirtilerek, sonucun yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı ifade edildi.

'İlk kez böyle bir şey gördüm'

Erdem Çelik, baba mesleği hayvancılığı çocuk yaşlarda başlayarak sürdürdüğünü ifade etti:
"Buzağının doğması için bayağı bir bekledik ama doğum olmayınca veteriner çağırdık. Veteriner baktı önce ikiz olduğu düşünüldü ancak yapılan muayene sonucunda iki buzağının birbirine yapışık olduğu tespit edildi. Bu nedenle normal doğum olmayacağını ve sezaryenle doğum yapılacağı kararı alındı. Saat 02.00'de sezaryen ile doğum başladı ve buzağı alındı. 2 kafası, 4 önde 2 arkada ayakları vardı ve görünce çok şaşırdık. Doğum esnasında birinin yaşadığını düşündük. Ancak doğum bittikten sonra ikisi de ölüydü. Bizim başımıza hiç böyle bir şey gelmedi. Uzun yıllardan beri hayvancılık yapıyorum. İlk kez böyle bir şey gördüm ve duydum.”

‘Ender rastlanan bir durum'

Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji Anabilim Dalından Dr. Ayşenur Akkoç ise şunları söyledi:
"Bir öğrencimiz aracılığıyla bir hayvan sahibinin anomali bir buzağının dünyaya geldiğini duyduk. Daha sonra incelemek üzere fakültemize aldık. İlk etapta dış görünüşünü inceledik. Röntgen çektik. İkizlik ve birleşimin nereye kadar ve hangi bölgelerde olduğunu inceledik. Daha sonra otopsisi yani hayvan olarak nekropsisini yapacağız. Yapacağımız inceleme sonra nasıl oluştuğunun araştırmasını yapacağız. En azında hayvan sahibine çıkan sonuca göre dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi vereceğiz. Daha önce çift başlı bir buzağıya denk geldik. Ama onda sadece başta bir birleşme vardı. O buzağı da enfeksiyon şüphesiyle yaklaşmıştık ama çıkmadı tamamen genetik ve anormallik olarak binde bir yaşanan nadir olaylardan bir tanesiydi. Bunun da öyle olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle genetik bozukluklardan birisi olduğu ortaya çıkacak. İnceleme yapmayı sürdürüyoruz."
ABD’de doğan çift başlı keçi yavrusu sosyal medya kullanıcılarını eğlendirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2020
YAŞAM
ABD’de doğan çift başlı keçi yavrusu sosyal medya kullanıcılarını eğlendirdi
20 Nisan 2020, 03:42
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